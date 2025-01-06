סופת הספינים: משפחת פרוש ומשה ליאון מכחישים את השמועות - סיקור נרחב | הגר"י זילברשטיין פרץ בבכי ואמר למשפחת הק' מצנר: "בכיתי לבוא לכאן" | גל מעצרים חריג בנתב"ג: תלמידי ישיבה נעצרו בדרך לאומן ו-770 | דרמה בישיבת אהבת תורה: ראש הישיבה התמוטט באמצע השיעור כללי | בסודיות מוחלטת: ראשי הישיבות השתתפו בכינוס הסודי של קרן עולם התורה במלון בראשית (מעייריב)
3 נרצחים בפיגוע ירי בשומרון - המחבלים נמלטו | בפעם השניה בתוך חודש - המשטרה פשטה על ישיבה בירושלים | לראשונה בחייו: ראש הישיבה נסע למסע גיוס כספים בחו"ל | האדמו"ר מתל אביב חשף: זה סוד העם היהודי בגלות (מעייריב)
יומן מסע של המנהיג החרדי לניכר; התיעודים הנאומים והלו"ז המלא | 'כיכר השבת' מגיש הצצה לסדר יומו של המנהיג החרדי הגר"ד לנדו במסע להצלת עולם התורה | מההמראה בנתב"ג ועד הנחיתה, בתי הגבירים, כינוסי הענק ומעמדי קבלת הפנים בממלכה הבריטית (חרדים)