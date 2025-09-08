שריתה מנדלסון הי"ד, תושבת שכונת רמת שלמה בירושלים, שימשה כמנהלת קשרי רשויות בגזברות תנועת בני עקיבא. היא נרצחה בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים בספטמבר 2025, בעת שהייתה בדרכה לעבודתה.

הפיגוע בו נרצחה מנדלסון התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר מחבל פתח בירי לעבר תחנת האוטובוס בצומת רמות. מנדלסון, שהמתינה בתחנה, נפגעה באורח אנוש ונפטרה מפצעיה בבית החולים.

במהלך שנות עבודתה בתנועת בני עקיבא, הייתה מנדלסון דמות מוכרת ואהובה, שתרמה רבות לפעילות התנועה ולקשר עם הרשויות המקומיות. חבריה לעבודה תיארו אותה כאשת מקצוע מסורה ואכפתית, שתמיד הייתה נכונה לסייע ולתרום מזמנה ומכישוריה.

הלווייתה של מנדלסון התקיימה בהשתתפות המונים, ביניהם בני משפחה, חברים, עמיתים לעבודה ונציגי ציבור. זכרה מונצח בפעילויות שונות של תנועת בני עקיבא, המנציחות את מורשתה ופועלה.