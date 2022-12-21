במערכת הפוליטית מגיבים היום לפיגוע המזעזע והרצחני בצומת רמות, שבו שני מחבלים שפלים קיפדו את חייהם של שישה יהודים קדושים | רה״מ נתניהו אמר בזירת הפיגוע: "אנחנו במלחמה עצימה בכמה חזיתות. יש לנו הצלחות אבל המלחמה נמשכת, נחריב את החמאס ונשחרר את כל חטופינו" (חדשות)
כנגד המחבל המתועב שדקר אברך עם מברג באוטובוס סמוך לצומת רמות בירושלים, הוגש היום כתב אישום • כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירה של מעשה טרור של ניסיון לרצח; "מעשיו נעשו מתוך מניע לאומני ואידאולוגי ובמטרה לעורר פחד או בהלה בציבור", נכתב בכתב האישום (משפט)
במהלך נסיעה באוטובוס בכביש רמות מחבל דקר עם מברג נוסע חרדי בן 41, גורם בכיר במשטרה אומר היום ל'כיכר', כי עולה חשש רציני לחקיינות - והם מגבירים ערנות • המחבל הודה כי הרקע לפיגוע היה לאומני ומעצרו הוארך • זה שמו של הפצוע לתפילה (חרדים)