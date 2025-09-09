אסור שהפיגוע המחריד שהתרחש אתמול (שני) בצומת רמות, יעבור מסדר היום, שר המשפטים יריב לוין כתב כעת מכתב למ"מ ראש שירות הביטחון הכללי, כדי שיגרש את משפחות המחבלים.

בפתח המכתב נכתב: "ביום 8 בספטמבר 2025 אירע פיגוע רצחני ונפשע בירושלים. עוד באותו היום פנתה לשכתי אל שירות הביטחון הכללי, על מנת לקבל מידע בעניין מבצעי הפיגוע, מי שהיו מעורבים בו או סייעו לו, ובני משפחותיהם שיש להם אזרחות ישראלית או מעמד בישראל".

עוד כתב השר לוין: "בהמשך לבקשה זו, ועל מנת שניתן יהיה לקדם את ההליכים הדרושים לצורך גירוש בני המשפחות כאמור, אבקש לקבל באופן דחוף את פרטי בני המשפחות כאמור בסעיף 1 לעיל, ובכלל זה שמות מלאים, מספרי תעודת זהות או כל מסמך זיהוי אחר. כמו כן אבקש לקבל את הראיות שישנן עד כה בידי השב"כ ואשר יש בהן כדי לבסס את העילות לגירוש שנקבעו בחוק גירוש משפחות מחבלים".

לוין פירט את העילות: "הוא ידע או היה עליו לדעת מראש על תוכניתו של המחבל לבצע מעשה טרור ולא עשה את כל המאמצים הנדרשים כדי למנוע את עשייתו, את השלמתו או את תוצאותיו, לפי העניין, של מעשה הטרור לרבות דיווח לגופי הביטחון או למשטרת ישראל".

עוד פירט לוין: "הוא הביע תמיכה או הזדהות עם מעשה טרור או פרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור או לארגון טרור".

לסיום כתב השר: "נוכח דחיפות העניין וחשיבותו העליונה, אודה בעד העברת המידע המצוי בידיכם בהקדם".