הרמטכ"ל בשטח ( צילום: דובר צה"ל )

בפיגוע הרצחני בצומת רמות הבוקר, נרצחו שישה יהודים קדושים וטהורים, אביו של אחד המחבלים נעצר בפשיטה של כוחות הביטחון על הכפר ממנו יצאו המחבלים הארורים.

עד כה הותרו לפרסום כל שמות הנרצחים: הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, הרב יוסף דוד הי״ד, בן 43, יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, הרב מרדכי שטיינצג הי״ד המכונה ד"ר מרק בעל מאפייה בעיר, ישראל מצנר בן 28 תושב העיר, ומרת שרה מנדלסון הי"ד. הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ערך סיור בנקודת תצפית על הכפר ממנו יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע מוקדם יותר היום בירושלים. הרמטכ״ל קיים הערכת מצב בשטח יחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד חטיבת בנימין ומפקדים נוספים.

תיעוד מהרמטכ"ל בתצפית ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל אמר: ״אנחנו נמצאים כאן אחרי פיגוע קשה מאוד בלב ירושלים. הנחתי על סגר מלא של המרחב ממנו יצאו המחבלים. נמשיך במאמץ מבצעי ומודיעיני נחוש ומתמשך, נרדוף אחרי קיני הטרור בכל מקום ונסכל את תשתיות הטרור ומארגניו.

עוד אמר הרמטכ"ל: "עלינו ללמוד, לתחקר ולהפיק את הלקחים. אנחנו בעיצומו של יום עם פעילות עצימה בכל הגזרות, אנחנו מרחיבים את הפעולה להכרעת החמאס ופועלים בצורה התקפית ויזומה בכל מקום".

"המחבל נוטרל", הוסיף הרמטכ"ל: "על ידי לוחם צה״ל מחטיבת החשמונאים ואזרח נוסף. זו דוגמה לקצה המבצעי שמצופה מלוחמי צה״ל. הערכה רבה על קור הרוח והחתירה למגע שהם הפגינו. אני שולח את תנחומיי העמוקים למשפחות הנרצחים, ומאחל החלמה מהירה לפצועים״.

מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים - תושבי הכפרים קטנה ואל-קובייבה שבאזור רמאללה - חדרו לישראל דרך פרצה בגדר, ככל הנראה באזור דאחיית אל-בריד שבצפון ירושלים.

זה מסלול המחבלים לפיגוע ברמות - ע"פ ההערכות ואחרי חקירה ראשונית:

המחבלים יצאו מהכפרים קובייבה וקטנה והצטיידו בנשק אישי.

בעזרת סייען נוסף, הגיעו לצד האדום של הגדר באזור מחנה הפליטים קלנדיה וא-רם.

המחבלים חצו דרך פרצה מוכרת בגדר, במערכת הביטחון מכנים אותה: 'הדאחייה' על שם דאחיית אל בריד, סמטה מוכרת במרחב.

בעזרת סייען נוסף שהסיע שב"חים - המחבלים הגיעו לצומת רמות ופתחו באש לעבר קו 62 שהיה בדרכו לתחנה מרכזית. בצהריים הודיעה המשטרה על מעצר חשוד ממזרח העיר, שמעורבותו בפיגוע נבדקת. במקביל בחדשות 12 דווח כי כוחות צה"ל עצרו את אביו של המחבל מוטאנה נאג'י עמרו, אחד ממבצעי הפיגוע בירושלים. כוחות צה״ל כיתרו את הכפרים קטנה וקובייבה מהם יצאו המחבלים - הכוחות סורקים בתוך הכפרים בית בית ומתחקרים חשודים במרחב. בנוסף ⁠נחסמו מרחבים ברמאללה ובמרחבים נוספים בגזרה על מנת לבצע בדיקות רחבות. במקביל ממשיכים לפעול הכוחות גם בצפון השומרון - כוחות צה״ל יצאו למבצע חטיבתי לסיכול ומיגור הטרור בחטיבת מנשה, כוחות הביטחון סורקים איתורים, תופסים אמל״ח וכספי טרור, ומבצעים מעצרים. לוחמי צה"ל פועלים בכלל הגזרה לחיזוק מאמץ ההגנה על הצירים ובמרחב התפר ובעומק.

