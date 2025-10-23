התעשייה האווירית לישראל חשפה היום את הדור החדש במשפחת טילי ה-LAHAT: LAHAT ALPHA — טיל הנחיה לייזרית מתקדם שמיועד להתמודדות עם צרכים עכשוויים בשוק החימוש המדויק. לפי החברה, הטיל משלב טווח תפעולי מורחב, עלות תפעול נמוכה וקלות הפעלה שיכולה להנגיש יכולות מתקדמות גם ליחידות קלות.

המאפיינים הטכניים הבולטים: אורך של כ-2 מטרים ומשקל של כ-25 קילוגרם. הטווח המדווח עומד על למעלה מ-20 קילומטרים — מה שמאפשר ירי מעבר לקו הראייה (BLOS) — והכוונה מתבצעת באמצעות קרן לייזר שמסומנת הן על ידי כוחות קרקעיים והן על ידי פלטפורמות אוויריות. ה-LAHAT ALPHA מוצע בשתי תצורות ראש קרב: נגד טנקים (חודר) ונגד מטרות רסס.

החברה מדגישה כי השימוש בהנחיה לייזרית מקטין את התלות ב-GPS ופותר אתגרים של שיבוש ניווט, לצד התאמה לסביבות פעולה שבהן קו הראייה מוגבל. יתרון נוסף שניתן על הדגמתו על ידי היצרן הוא פשטות ההכשרה: מפעילים יכולים להגיע לרמת מוכנות תפעולית בתוך פחות משבוע.

נשיא ומנכ״ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר: "LAHAT ALPHA מבטא את המחויבות שלנו לספק לצבאות פתרון מדויק, זריז ובעל עלות שימשוך שווקים גלובליים. זה טיל שנבנה על מורשת מוכחת — אך מותאם במדויק לאתגרים של היום". גיא בר-לב, סמנכ״ל קבוצת מערכות, טילים וחלל בתעשייה האווירית, הוסיף כי המערכת פותחה בהתאם לדרישות לקוחות ותשפר את היכולות ההתקפיות וההישרדותיות של יחידות יבשה ואוויר.

המהלך מגיע בעיתוי בו צבאות רבים מחפשים פתרונות חימוש מדויקים, חסכוניים ובעלי יכולת פעולה בשטחים מאוכלסים ובנוף עירוני. יכולת ירי BLOS ושילוב הנחיה לייזרית מקנים ל־LAHAT ALPHA מענה למשימות בהן נדרשת העמדה מחוץ לטווח סכנה ישירה, אך עם אפשרות לכימות מדויק של מטרות ניידות וקשות.

בין היתרונות המסחריים שהחברה מציינת: התאמה לשיגור ממגוון פלטפורמות — מכלי רכב לקרקע ועד למסוקים — ומחיר תפעולי תחרותי ביחס לפתרונות מדויקים אחרים. על רקע הביקושים הגוברים לטילים מדויקים בשווקים באירופה, באסיה ובאמריקה הלטינית, תצוגה שכזו צפויה לעורר עניין מלקוחות פוטנציאליים ולפתוח הזדמנויות ייצוא.

למרות הדחיפה המסחרית, מקבלי החלטות צבאיים יצפו לניסויי שדה ולבדיקות אמינות מבצעיות על מנת לוודא ביצועים בסביבות אמת — בין היתר יכולת עמידה בפני שיבושים אלקטרוניים, דיוק פגיעה בתנאי מזג אוויר קשים ועמידות בתנאי שדה.

התעשייה האווירית לא פרסמה פרטים מלאים על מערכות ההנחיה המדויקות ברמת הרגישות הטכנולוגית הגבוהה, אך המהלך מסמן צעד נוסף במגמה הגלובלית: שילוב של דיוק לייזרי, טווח מבצעי מוגדל ויכולות אינטגרציה לפלטפורמות מבצעיות שונות — כל זאת בעלות נמוכה יחסית, תכונה שמושכת מדינות המחפשות לשלב כוח אש מדויק גם ליחידות קלות ולכוחות מיוחדים.