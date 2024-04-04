במבצע לילי בכפר חיזמא פשטו שוטרי מחוז ש"י, צה"ל ומג"ב על מוקדי פשיעה כלכלית ותנועה | לפי הודעת המשטרה, 20 כלי רכב מסוכנים הושבתו ונעצר תושב רמאללה דרוש חקירה |כמו כן נתפסו סיגריות ופריטי לבוש מזויפים בשווי כולל של יותר מ-230 אלף שקלים | זה המחיר שישלמו הפושעים על מעשיהם (משטרה)
ההבדל בין המחירים אצלנו למחירים בכפר הוא הזוי ומפתה אזרחים רבים להיכנס לשטחים • משה מנס יצא לבדוק האם זה באמת מסוכן? ושוחח עם בעלי עסקים ועם אברכים בכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית • וגם, האירוע שגרם לו אישית להבין שהסיכון לא שווה את הרווח... (מגזין, בארץ)
בפרק הראשון בסדרת 'על הגדר', בודק ארי טננבוים את המצב הביטחוני של העיר ביתר עילית | 'משל הבצל' לפעולות שהתושבים בכלל לא מודעים אליהם, סיר הלחץ על הכפרים הערביים וההפתעה לטובה מהתושבים | וגם: הפעולות שראש העיר מקדם למען ביטחון התושבים | הפקדתי שומרים (מגזין כיכר)
אנחת רווחה: אזרח ישראלי שנכנס הערב בשוגג לכפר הערבי הנמצא מזרחית לרמאללה, זוהה על ידי ההמון המוסת, שבתגובה התקרבו לעברו והחלו לאיים עליו, כעבור דקות רכבו הוצת וכוחות גדולים של הצבא הצליחו לחלץ אותו בשלום מהכפר, כשהוא מוגדר פצוע קל | גלנט: "נרדוף ונשיג את הפורעים" (חדשות)
כמעט איש מבין המשתתפים בשמחת החתן והכלה שנחגגה באולם המפואר אי-שם במרכז הארץ לא ידע כי החתונה בה הוא משתתף מהווה סגירת מעגל מרגשת. גם חברותיה של הכלה מהתיכון, וחבריו של החתן מהישיבה היוקרתית, לא ידעו כי החתונה הזו כמו זועקת "נצח ישראל לא ישקר", וממשיכה את שרשרת הדורות היהודית ()
תיעוד מצולם מתוך ההכנות והכניסה לכיפל חארת בו קבורים יהושע בן נון וכלב בן יפונה • מי מקבל את ההחלטות ואיך הצבא נערך? • מי הם המתפללים ומי מגיע לעורר מהומות? • וגם, שיחה עם המנקה היהודי שמספר על הסוד והסגולה )צבא וביטחון*
בעקבות היעלמותה של בת ישראל מעכו שעמדה בקשר עם ערבי, התראיינה ניצולת יד לאחים לתוכנית הבוקר של ערוץ 14 וגוללה את מסכת החיים הקשה בשבי בכפר ערבי • "אני מקווה שימצאו את הנעדרת בריאה ושלמה; מציעה לכל מי שמצויה בקשר כזה או עומדת לפניו: פני בדחיפות למוקד החירום של יד לאחים, 24 שעות ביממה" (חרדים)
איש זקן הופיע שוב ושוב בחלומותיו של ילד בן שש בכפר ערבי ואמר לו: "אתה בן לעם היהודי, חזור הביתה" • שנים לאחר מכן, אחרי שיד לאחים חילץ אותו באישון לילה עם אימו היהודייה – שעתיים בלבד לאחר שהתקבל הטלפון הנרגש שלה למוקד החירום – נתקל הילד לראשונה בתמונת הבבא סאלי ופרץ בבכי: "זה האיש שבא אליי בחלום" • השבוע, כשנכנס בעול מצוות, התעקש לחגוגד את היום הגדול והמשמעותי בחייו בציון בבא סאלי בנתיבות • אֲשֶׁר הִצִּילוֹ מִיַּד מִצְרָיִם (חרדים)
4 צעירות יהודיות, גיבורות שאזרו אומץ לברוח מהכפרים הערביים ולחזור לעם ישראל מקימות בחודש אחד בית נאמן בישראל • יד לאחים: בתוך העבודה הקשה שאנו עושים, אין דבר שנופך בנו כוח יותר מבשורות כה משמחות. נשות המחלקה להצלה מטמיעה עושה לילות כימים להקניית כלים ליצירת קשרים זוגיים בריאים, וברוך השם ההצלחה ניכרת (חרדים)