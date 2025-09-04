תחנת דלק בחיזמא מכרה סיגריות מזויפות - הם ישלמו על זה ביוקר 

במהלך הלילה (חמישי) פשטו שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי צה"ל ומג"ב על כפר חיזמא, במסגרת מבצע אכיפה רחב היקף שהתמקד בפשיעה כלכלית ובביטחון התנועה. הפעולה, שבה השתתפה גם הפדרציה לקניין רוחני, הסתיימה בהישגים משמעותיים שהיקפם מוערך במאות אלפי שקלים.

בגזרת התנועה איתרו הכוחות 20 כלי רכב ישנים ומסוכנים לנסיעה, שהושבתו במקום ונגררו לפירוק. במהלך הפעילות נעצר גם תושב רמאללה שהיה דרוש לחקירה על ידי יחידת ימ"ר ירושלים והועבר להמשך טיפול.

בפן הכלכלי חשפה המשטרה מנגנון הברחה והפצה של סחורות מזויפות. באחד הבתים נתפסו עשרות פקטים של סיגריות מזויפות בשווי מוערך של כ-52 אלף שקלים. החשוד בפרשה יידרש לשלם קנס מנהלי כבד, שצפוי להגיע ל-100 אלף שקלים. בתחנת דלק בכניסה לכפר נחשפה נקודת מכירה גדולה עוד יותר: סיגריות מוברחות ופריטי לבוש ממותגים מזויפים בשווי כולל של כ-180 אלף שקלים. גם במקרה זה החרימה המשטרה את הסחורה והחשוד עומד בפני קנס מנהלי בסך של כ-400 אלף שקלים.

במשטרה מסכמים כי המבצע נועד להרתיע גורמים עברייניים ולחזק את האכיפה נגד עבירות שמסכנות חיי אדם על הכביש, פוגעות בכלכלה הישראלית ומפרות זכויות קניין רוחני. לדבריהם, זהו רק חלק ממערכה מתמשכת שתימשך גם בשבועות הקרובים.

צילומים: דוברות המשטרה