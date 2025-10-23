כיכר השבת
דרמה לוגיסטית: מסוק נשיאת הודו נתקע על מנחת בטון טרי שנבנה ברגע האחרון

ביקורה של נשיאת הודו הסתיים בתקרית בלתי צפויה בעקבות המסוק הנשיאותי שנתקע על מנחת שנבנה ברגע האחרון | הנשיאה חולצה בשלום (חדשות בעולם)

המסוק הנשיאותי מקורקע (צילום: מסך)

ביקורה של נשיאת הודו, דרופדי מורמו, במדינת קרלה ביום רביעי סומן ככישלון לוגיסטי מביך במיוחד. המסוק שנשא את הנשיאה, שהייתה בדרכה לעלייה לרגל במקדש סאברימאלה, נתקע על משטח הנחיתה שלו לאחר שגלגליו שקעו בבטון שהיה טרי ולא התייבש במלואו.

על פי גורמי משטרה בכירים, האירוע היה תוצאה ישירה של שינוי מסלול שבוצע ברגע האחרון. הנחיתה תוכננה במקור במילאקאל שליד פמבה אך מזג אוויר סוער אילץ את הפקידים לשנות את התוכנית.

ההחלטה על השינוי דרשה בנייה מהירה של מנחת מסוקים חדש באצטדיון. גורמים רשמיים אישרו כי הבטון במנחת החדש נשפך רק בשעות הלילה המאוחרות של יום שלישי, שעות ספורות בלבד לפני הגעת הנשיאה בבוקר יום רביעי. המשטח לא קיבל מספיק זמן כדי להתקשות ולהתייצב.

כאשר המסוק נחת, הבטון הרך לא הצליח לעמוד במשקלו של כלי הטיס, וגלגלי המסוק יצרו מיד שקעים גדולים שהשאירו אותו תקוע במקום.

הנשיאה מורמו יצאה מהמסוק ללא פגע והמשיכה את ביקורה הרשמי בן ארבעת הימים בקרלה באמצעות נסיעה יבשתית לפמבה.

אך לאחר עזיבתה, שודרו בערוצי הטלוויזיה המקומיים תמונות ויזואליות דרמטיות ומפתיעות מהזירה. התיעוד הראה עשרות שוטרים ואנשי כוחות כיבוי – ואף כוחות חיל האוויר, (שכן דובר במסוק Mi-17) כשהם דוחפים ידנית את המסוק הכבד. במטרה חסרת סיכוי לחלץ את גלגליו מתוך השקעים וה"שלוליות הקטנות" שיצר בבטון הטרי שניזוק.

