כפי שדיווחנו אמש (שלישי), הביקור הראשון של ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי בבית הלבן הפך לאירוע דיפלומטי מתוקשר, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לשגריר האוסטרלי בוושינגטון, קווין ראד, "אני לא אוהב אותך ולעולם לא אוהב".

הדברים נאמרו בנוכחות פמליות שני המנהיגים וגררו פרצי צחוק בחדר, אך גם סערה פוליטית באוסטרליה. לפי גורמים שנכחו בפגישה, טראמפ חזר בו בהמשך ואמר לראד: "הכל נסלח".

ראד, שכיהן בעבר כראש ממשלת אוסטרליה וכיהן מאז 2023 כשגריר בוושינגטון, נאלץ להתמודד עם ציוצים ישנים שבהם תקף בחריפות את טראמפ עוד ב-2020. באחד מהם כינה אותו "הנשיא ההרסני ביותר בהיסטוריה", ובאחר תיאר אותו כ"שוטה הכפר". כאשר הדברים הוזכרו במהלך המפגש, הודה ראד כי כתב אותם, וטראמפ השיב לו בחיוך עוקצני: "גם אני לא אוהב אותך ולעולם לא אוהב".

האמירה, שנראתה תחילה כהתבדחות, הפכה לסערה פוליטית של ממש בקנברה. מנהיגת האופוזיציה סוזן לי טענה כי מעמדו של ראד "איננו ניתן להגנה" וכי עליו להיות מודח מתפקידו. לדבריה, "אדם שהעליב כך את נשיא ארצות הברית לא יכול לייצג את האינטרסים של אוסטרליה מול וושינגטון".

ראש הממשלה אלבניזי, מנגד, דחה את הדרישה. הוא הגדיר את חילופי הדברים עם טראמפ כ"בדיחות ידידותיות" והבהיר כי אין בכוונתו להיענות ללחצים להחליף את השגריר. בנאום שנשא למחרת בארוחת "ידידי אוסטרליה" בהשתתפות חברי קונגרס משתי המפלגות, שיבח את ראד על פועלו בוושינגטון ואמר: "אם יש שגריר שעובד קשה יותר בגבעת הקפיטול, אשמח לדעת מיהו. קווין עובד ללא לאות והוא מכיר כל אחד ואחת שם".

גם חבר הקונגרס הרפובליקני הבכיר מייקל מק'קול הצטרף לדבריו, כשהחמיא לשגריר וציין בחיוך כי הוא שמח שראד "עדיין מועסק". לדבריו, "קווין היה שם בכל שלב במהלך שיחות AUKUS" – עסקת הענק לשיתוף פעולה תת-ימי בין אוסטרליה, בריטניה וארצות הברית, ששווייה מיליארדים רבים.

אלבניזי הוסיף כי הצלחת ביקורו בארצות הברית – שכלל חתימה על הסכם כריית מינרלים נדירים בהיקף של 8.5 מיליארד דולר – נזקפת במידה רבה לזכותו של ראד. באירוע לציון 140 שנה לחברת הכרייה BHP, פנה ראש הממשלה לשגריר ואמר: "אני רוצה להודות לך בפומבי, משום שהצלחת הביקור הזה נובעת מהעבודה הקשה שלך".

למרות ניסיונות ההרגעה, הפרשה עוררה מבוכה באוסטרליה והציפה את השאלה עד כמה קשים היחסים האישיים בין טראמפ לראד – וממילא בין וושינגטון לקנברה.