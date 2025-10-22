כיכר השבת
מכה אחר מכה

תיעוד נדיר: טורנדו עוצמתי זרע הרס בסביבות פריז - אדם אחד נהרג 

אדם אחד נהרג בסופת טורנדו בפרבר העיר פריז, צרפת | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים מנופים נופלים בזה אחר זה כאשר סופת הטורנדו היכתה את האזור המיושב, נזק גדול נגרם במקום | צפו בתיעוד (חדשות)

בליל שני, בעיר ארמון שבפרברים הצפוניים של פריז, נרשמה קטסטרופה טבעית שגרמה למות עובד אחד ופציעתם הקשה של ארבעה נוספים. הגורם: טורנדו פתאומי ועוצמתי שפגע באזור בשעה 17:50, גרם לקריסת שלוש מנופים באתר בנייה והותיר אחריו הרס נרחב.

העובד בן ה-23, אחד מאנשי הצוות של חברת בנייה פרטית, נהרג במקום, בעוד ארבעה פצועים הובהלו לבית החולים במצב קשה. בסך הכל דווחו עשרה נפגעים, כולל חמישה פצועים במצב קל יותר.

לפי תיעוד של משטרת ארמון ומשרד התובע בפונטואה, מדובר בהתרחשות נדירה במיוחד באזור המאוכלס, שתועדה גם בווידאו שבו נראים המנופים מתמוטטים ברצף מהיר על מבנים שונים.

המנוף הראשון קרס על מבנה מגורים, השני פגע במוסד רפואי-חברתי מבלי לגרום לפגיעה באנשים, והשלישי התרסק באתר הבנייה שבו נהרג העובד. הנזק החומרי עוד לא נספר במלואו, וצפוי להתברר בהמשך. השר לביטחון הפנים, לוראן נוינז, כינה את האירוע "טורנדו פתאומי בעוצמה יוצאת דופן".

מפקד המחוז, פיליפ קורט, תיאר את האירוע כ"סוג של מיני-טורנדו", שפגע בעשר קהילות סמוכות. חקירה נפתחה מיד למען קביעת נסיבות המוות והפציעות, כולל חקירה של "הריגה ושימוש ברשלנות בכוח עבודה", והיא נמסרה ליחידה בין-מחוזית של המשטרה המשפטית.

נזקי הטורנדו התפשטו גם לערים הסמוכות אובון, אנדילי, מונמורנסי ופרנקונוויל, כאשר תושבים דיווחו על גגות קרועים ומפגעי רוח כבדים. תיעוד מהשטח מראה את עוצמת הרס המנופים ואת ההרס שנגרם למבנים הציבוריים והפרטיים באזור.

טורנדו באזור פריז ובצרפת בכלל הוא אירוע נדיר ביותר. לפי מומחי מזג אוויר שבדקו את הנתונים, זאת הפעם הראשונה מזה כעשרים שנה שאדם נהרג בצרפת מפגיעת טורנדו.

