שוטרים חמושים הוצבו לנשיא

תיעוד מתוככי הכלא: אסירים מאיימים ברצח על נשיא צרפת לשעבר - מבעד לחלון

נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי ספג שורת איומים ממספר אסירים בבית הכלא 'לה-סנטה' בו הוא מרצה את עונשו | האסירים איימו לרצוח אותו ולנקום את דמו של קדאפי, בעקבות כך נעצרו שלושה אסירים והוחרמו שני מכשירי טלפון (חדשות) 

ניקולא סרקוזי, נשיאה לשעבר של צרפת, החל לרצות ב-21 באוקטובר 2025 עונש של חמש שנות מאסר בכלא לה סנטה בפריז, לאחר שהורשע בקשירת קשר פלילי בהקשר למימון לא חוקי מקדאפי לקמפיין הבחירות שלו ב-2007.

רק יומיים לאחר כניסתו לכלא הוא הותקף באיומי רצח מצידם של אסירים.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נשמע האסיר - שככל הנראה מצלם בעצמו את הסצנה כשהוא מאיים לרצוח את הנשיא לנקום את מותו של קדאפי.

בעקבות האירוע, משרד התובע בפריז פתח בחקירה פלילית. שלושה אסירים נחקרו ונעצרו, ושני טלפונים ניידים נתפסו במהלך חיפוש בכלא.

כחלק מהצעדים לשמירה על ביטחונו, הוקצו לסרקוזי שני שוטרי משטרת פריז, המוצבים בתאים סמוכים כדי להבטיח את שלומו.

לפי דיווחים בצרפת, ובאורח נדיר במיוחד, הוחלט ששני השוטרים יהיו חמושים, בניגוד לאמנה המקובלת בעולם כולו לפיה אין להכניס כלל כלי נשק לתוך שטח בית סוהר.

האירועים הללו עוררו תגובות נזעמות בקרב איגודי הסוהרים, שטוענים כי הצבת שוטרים בתאים בכלא פוגעת בתנאי העבודה ובסדר הציבורי. עם זאת, משרד הפנים טוען כי מדובר בצעד הכרחי לאור האיומים הממשיים כלפי סרקוזי.

צפו בתיעוד.

