תיעוד וידאו יוצא דופן שצולם בתחילת השבוע במוזיאון הלובר בפריז והופץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, מציג את רגעי הבריחה של שניים מחברי כנופיית השודדים שהצליחו להימלט מהמקום.

בסרטון, שזכה לפרסום נרחב בצרפת וברשתות החברתיות, נראים השניים יורדים באיטיות מהקומה השנייה של המוזיאון באמצעות מנוף המשא שבו השתמשו קודם כדי לטפס פנימה. אחד מהם לבוש וסט צהוב המזכיר לבוש של עובדי תחזוקה, והשני בבגדים שחורים עם קסדת אופנוע שמסתירה את פניו. לפי דיווח בצרפת, על האפוד הופיע הכיתוב "עיריית פריז".

בסרטון המקורי נשמעת קריאה של עובר אורח: "הם נעלמו!", בזמן שהשניים יורדים בקרון וממשיכים לעבר רחוב סמוך על גדת נהר הסן.

עוד נשמעים המצלמים, ככל הנראה עובדי האבטחה במקום, כשהם מדווחים בקשר על ההתרחשות וקוראים לזמן את המשטרה.

בנקודה זו מצלמת הטלפון אינה מצליחה ללכוד את המשך הבריחה, מאחר שחומה מסתירה את מה שמתרחש מאחורי המנוף. לפי חקירה ראשונית של המשטרה, ארבעה גברים השתתפו בשוד, והשניים שנראו בתיעוד הצטרפו לאחרים שנטשו את המקום כשהם רכובים על קטנועים.

ההערכה היא שהסרטון לא פורסם עד כה מפני שהוא נבדק על ידי המשטרה וככל הנראה נאסר לפרסום, בפרט שעובדי האבטחה הם אלו שככל הנראה צילמו אותו.

המשטרה הצרפתית ממשיכה לנסות לאתר את חברי הכנופייה שנמלטו, לאחר שהצליחו לשדוד אוסף יהלומים נדיר ששוויו מוערך בכ-88 מיליוני יורו.