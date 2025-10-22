כיכר השבת
טראמפ: "אני הנשיא השלישי הטוב ביותר, אחרי וושינגטון ולינקולן. אולי אעקוף אותם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען אמש ש"מישהו אמר לו" שהוא נשיא ארה"ב השלישי הטוב ביותר אחרי וושינגטון ולינקולן | הוא גם רמז שהוא נשיא טוב מהם, שכן "הם לא סיימו 8 מלחמות ואני כן" (חדשות) 

טראמפ, אמש (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית סיפר אמש (שלישי) כי שמע בטלוויזיה שדירגו אותו כנשיא השלישי בטיבו בתולדות ארה"ב – מיד אחרי ו.

בנאום שנשא בפני תומכיו בבית הלבן, שזר טראמפ את הסיפור בנימה שנעה בין הומור לגאווה עצמית, ועורר בקהל גל של צחוק ומחיאות כפיים.

"מי שאמר את זה בטלוויזיה אמר שאני השלישי בטיבו," סיפר טראמפ. "הראשון היה ג'ורג' וושינגטון, השני אברהם לינקולן. וכששמעתי את זה – ממש כעסתי עליו. זה לא יהיה קל לעקוף את וושינגטון ולינקולן, אבל ננסה, נכון?"

אחר כך עבר טראמפ להשוואה היסטורית שהדגישה את תחושת העליונות שהוא מייחס לעצמו: "הם לא סיימו שמונה מלחמות – אנחנו סיימנו. ותאמינו או לא, גם התשיעית בדרך להסתיים."

דבריו התקבלו במחיאות כפיים מצד תומכיו, בעוד פרשנים ומומחים מעמידים בסימן שאלה גדול את טענותיו על הבאה לסיומן של 8 מלחמות.

צפו דבריו של נשיא ארה"ב.

