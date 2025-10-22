נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר אמש (שלישי) כי שמע בטלוויזיה שדירגו אותו כנשיא השלישי בטיבו בתולדות ארה"ב – מיד אחרי ג'ורג' וושינגטון ואברהם לינקולן.

בנאום שנשא בפני תומכיו בבית הלבן, שזר טראמפ את הסיפור בנימה שנעה בין הומור לגאווה עצמית, ועורר בקהל גל של צחוק ומחיאות כפיים.

"מי שאמר את זה בטלוויזיה אמר שאני השלישי בטיבו," סיפר טראמפ. "הראשון היה ג'ורג' וושינגטון, השני אברהם לינקולן. וכששמעתי את זה – ממש כעסתי עליו. זה לא יהיה קל לעקוף את וושינגטון ולינקולן, אבל ננסה, נכון?"

אחר כך עבר טראמפ להשוואה היסטורית שהדגישה את תחושת העליונות שהוא מייחס לעצמו: "הם לא סיימו שמונה מלחמות – אנחנו סיימנו. ותאמינו או לא, גם התשיעית בדרך להסתיים."

דבריו התקבלו במחיאות כפיים מצד תומכיו, בעוד פרשנים ומומחים מעמידים בסימן שאלה גדול את טענותיו על הבאה לסיומן של 8 מלחמות.

צפו דבריו של נשיא ארה"ב.