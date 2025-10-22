אחרי הדיווחים השבוע על היתכנות לפגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, הלילה (רביעי) שיגרה פיונגיאנג כמה טילים בליסטיים לכיוון הים המזרחי.

לפי המטה הכללי של דרום קוריאה, מדובר במספר טילים קצרי טווח ששוגרו מדרום לבירה פיונגיאנג ועברו מרחק של כ-350 קילומטרים לפני שנפלו לים יפן. ההתרעה על השיגורים הפעילה מיד את מועצת הביטחון הלאומי בסיאול, שהתכנסה לדיון חירום.

הממשלה היפנית הודיעה כי אף אחד מהטילים לא נכנס לשטחה הימי, ולא דווח על נזקים. ראש הממשלה החדשה של יפן, סאנה טאקאיצ'י, אמרה כי טוקיו פועלת בתיאום הדוק עם סיאול וושינגטון.

השיגור, הראשון מסוגו מאז עלה לשלטון נשיא דרום קוריאה לי ג'ה-מיונג ביוני האחרון, מעיב על ניסיונות הפיוס שהוביל בתקופה האחרונה. לי, שנכנס לתפקידו עם מסר של פתיחות כלפי הצפון, קרא רק לפני חודש מעל בימת האו"ם ל"עידן חדש של דו-קיום בדרכי שלום" ולהמשך צעדים משותפים לפירוז חצי האי הקוריאני.

צפון קוריאה לא שיגרה טילים בליסטיים זה למעלה מחמישה חודשים, והחידוש במתקפת הניסויים נתפס בסיאול כהתרעה ברורה על כוונותיה של פיונגיאנג להפעיל לחץ על ארצות הברית ערב ביקורו של טראמפ ולקראת פסגת APEC שבה צפויים להשתתף גם נשיא סין שי ג'ינפינג ומנהיגים נוספים.

מאז כישלון שיחות הגרעין עם טראמפ בשנת 2019, קים ג'ונג און חזר לבחון שוב ושוב את כוח ההרתעה של ארצו. רק באוגוסט האחרון פיקח על ניסוי בירי שני טילי נ"מ חדשים, במקביל לתרגילים צבאיים משותפים של וושינגטון וסיאול.

לאחרונה אף רמז קים כי ישוב לשולחן המשא ומתן אם ארצות הברית תוותר על דרישתה לפירוז מוחלט של צפון קוריאה מנשק גרעיני. במערב מעריכים כי השיגור הנוכחי נועד להזכיר לעולם – ובעיקר לטראמפ – את מחיר ההתעלמות ממנו ערב מהלך דיפלומטי חדש.