"חבילת שכר של טריליון דולר" | אילון מאסק מאיים לעזוב את טסלה

משקיעים מוסדיים מתנגדים, היועצים הפיננסיים דורשים דחייה - אך תומכי מאסק משוכנעים: בעלי המניות הפרטיים יכריעו בעדו | הצבעה מכרעת תיערך ב-6 בנובמבר ותקבע אם מאסק יישאר בראשות החברה שהוביל למהפכת הרכב החשמלי | האם בעל המניות הגדול בעולם אכן בדרך החוצה? (בעולם)

חבילת שכר אסטרונומית. אילון מאסק (צילום: Shutterstock)

לאחרונה הסלים אילון מאסק, מנכ"ל טסלה והמיליארדר הנודע, את הלחץ על בעלי המניות של החברה כשאיים כי יעזוב את תפקידו אם לא תאושר לו חבילת תגמול ענקית עבורה הוא דורש עד טריליון דולר לאורך עשר שנים. "אם אתם מעדיפים מנכ"ל אחר, תבחרו אחד מהמתחרים", כתב מאסק בפורום פנימי - והבהיר: "לא אשאר בטסלה בלי השכר שמגיע לי".

מאחורי חבילת התגמול הענקית מסתתרת תוכנית יעדים שאפתנית: מאסק אמור לקבל קרוב ל-12% ממניות טסלה הנוכחיות אם יעמוד ב-12 יעדים עסקיים - בהם העלאת שווי השוק ל-8.5 טריליון דולר, ייצור 20 מיליון רכבים בשנה, מכירה של מיליון רובוטים ועוד. אך גם מבקריו מציינים שלפי ניתוחים עדכניים, גם עמידה בחלק קטן מהיעדים תבטיח למאסק עשרות מיליארדי דולרים - ובחישוב מסוים, אף 20 מיליארד דולר אם ביצועי טסלה יפגרו אחרי שוק המניות הרחב.

הצעה זו מעוררת זעם אצל חלק מבעלי המניות המוסדיים: שני היועצים המרכזיים, ISS ו-Glass Lewis, קראו בפומבי לדחות את התוכנית, תוך שציינו כי "אין בה כדי להשיג יחס ראוי בין תגמול לתוצאה" וכי היא עלולה לגרום לדילול ערך מניית טסלה לבעלי המניות הקטנים. הנהלת טסלה טוענת מנגד כי המלצות אלו "מתעלמות מהצלחת החברה" וכי משקיעים שבחרו להתעלם מהיועצים בעבר זכו לעליית שווי של פי 20 מאז 2018.

ולמרות הסערה, המשקיעה הבולטת קתי ווד (ARK Invest) טוענת שהצבעת בעלי המניות הפרטיים תכריע לטובת מאסק, ומבטלת את השפעת היועצים הפיננסיים: "אינדקסים לא יקבעו כאן. שוב יוכיח הציבור את הכוח שלו בבורסה". עם זאת, הנהלת טסלה מזהירה כי אם התגמול לא יאושר, מאסק עלול לעזוב סופית - ועמו גם החזון ומהפכות העתיד בתעשייה.

