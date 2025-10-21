הערכת הנזק בעקבות שוד התכשיטים הדרמטי במוזיאון הלובר ממשיכה לטפס: לפי הודעתה של פרקליטת פריז, לור בקואו, העריך צוות המוזיאון את שווי השלל בכ-88 מיליון יורו – סכום עתק שמתאר רק את ההיבט הכלכלי של הפגיעה, מבלי לקחת בחשבון את ערכם ההיסטורי הבלתי ניתן למדידה של הפריטים שנגנבו.

לדברי בקואו, מדובר ב"סכום יוצא דופן", אך גם אם השודדים ינסו להתיך את האבנים היקרות כדי למכור את הזהב והמתכות, הם לא יצליחו להרוויח סכום דומה. "אפשר רק לקוות שהם יחשבו פעמיים לפני שישמידו יצירות שאין להן תחליף", הוסיפה בריאיון לרדיו RTL.

החקירה מתנהלת במלוא הקצב, ובימים האחרונים נאספו טביעות אצבע ממקום הפשע שעוברות כעת ניתוח במעבדות המשטרה. "אנחנו מחכים לראות אם תהיה התאמה," אמרה בקואו, שהדגישה כי "כמאה חוקרים" הוקצו לפרשה, מה שמעיד על היקפה החריג.

המשטרה כבר זיהתה ארבעה חשודים שנכחו בזירה, אך לפי הפרקליטות, ייתכן שהיו להם סייענים נוספים שסיפקו ציוד ולוגיסטיקה. אחד ממוקדי הבדיקה הוא כלי הרכב ששימש את השודדים – מנוף נייד שהושג באמצעות חוזה השכרה מזויף שנועד להיראות כהזמנת שירות הובלה. עובד החברה שנשלח למקום סיפר כי פגש שני גברים מאיימים, אך לא ננקטה נגדו אלימות פיזית.

עדיין לא ידוע אם השודדים קיבלו סיוע מתוך המוזיאון עצמו. על כך השיבה בקואו בזהירות כי "בשלב זה אי אפשר לאשר או לשלול מעורבות פנימית".

כזכור, השוד התרחש ביום ראשון בבוקר וגרם להלם עולמי. ארבעה גנבים חמושים נמלטו עם שמונה מתכשיטי "כתר צרפת" – פריטים יקרי ערך שהוצגו באגף האוצרות המלכותיים. התמונות מהאירוע הופצו ברחבי העולם, ועוררו ויכוח נוקב בצרפת על רמת האבטחה במוסדות התרבות הלאומיים. בעקבות האירוע, צפויה נשיאת מוזיאון הלובר להופיע מחר בפני ועדת הסנאט כדי להשיב לשאלות על הכשלים שאפשרו את השוד.