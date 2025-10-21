המתקפה הכפולה: טראמפ נגד הפסטה והאמת האיטלקית

סרטון חדשותי מזויף שהופץ ברשתות החברתיות וסומן כ"הודעה דרמטית", הציג כאילו ראש ממשלת איטליה ג'ורג׳ה מלוני נפגשה בפרטיות עם הנשיא טראמפ והצהירה על כוונה "לעשות את הטוב ביותר לאיטליה, לא לאירופה" במאבק המכסים - ואף להקטין את תמיכת ארצה באוקראינה. למרות שמלוני לא אמרה את הדברים כלל, הנשיא טראמפ בחר לשתף את הסרטון בחשבון Truth Social שלו עם תגובה "מהלך מבריק", ובכך העניק לו תוקף פוליטי ממדרגה ראשונה.

התגובה באיטליה הייתה מהירה ומשמעותית. מפלגות האופוזיציה תקפו את מלוני ודרשו ממנה "לשים את הדברים על השולחן", ואף הזהירו שהממשלה הופכת ל"עמדת חיץ של טראמפ שעתידה לפצל את האירופים". הדמוקרטים קראו: "אסור להעמיד פנים שלא קרה כלום. מלוני חייבת להבהיר - באיזה צד נמצאת איטליה?".

במקביל לפרשת הווידאו, היחסים הכלכליים בין רומא לוושינגטון סוערים מתמיד בעקבות הכרזה אמריקנית על מכס דרקוני של 92% על חברות פסטה איטלקיות, אשר צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2026 ולמעשה להכפיל את מחירי הפסטה האיטלקית בארה"ב. הממשל האיטלקי מנהל מאבק דיפלומטי נרחב מול וושינגטון, ומדגיש כי המשא-ומתן בנושא המכסים מנוהל באופן בלעדי על ידי האיחוד האירופי. שר החוץ אנטוניו טייאני הדגיש: "איטליה פועלת בהרמוניה מלאה עם הנציבות האירופית בנושא".

המכס הגבוה - שכולל בנוסף מכס בסיסי של 15% על יבוא מהאיחוד - מגיע לכ-107% ומאיים לפגוע קשות ביצוא הפסטה, בשווי של כ-700 מיליון יורו בשנה. הארגוני החקלאות והיצרנים מדווחים שהצעד "יוביל לקריסה כלכלית בשוק האמריקאי לאיטליה", בעוד הממשלה מבטיחה להפעיל את כל הכלים הדיפלומטיים לעצירת המהלך.​

ראש הממשלה מלוני צפויה להתייחס לפרשה במליאת הפרלמנט הקרובה, בטרם תצא לפגישת הפסגה האירופית, שמנושאיה המרכזיים יהיו הסיוע לאוקראינה ושיפור התחרותיות הכלכלית בגוש האירו.