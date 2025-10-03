כיכר השבת
מועמד יהודי מפתיע בבחירות לפרלמנט הסורי: הנרי חמרה, בן הרב הראשי לשעבר

חמרה, המתגורר כיום בניו יורק ובנו של הרב יוסף חמרה – הרב הראשי לשעבר של סוריה, הכריז על התמודדותו למושב בפרלמנט בדמשק | הקהילה היהודית בסוריה לא נטלה חלק בפוליטיקה המקומית בעשורים האחרונים (חדשות)

(צילום: מתוך X)

רבים ברשתות החברתיות הערביות הופתעו כשנודע כי הנרי חמרה, בנו של הרב יוסף חמרה – שכיהן כרב הראשי של – הגיש מועמדות רשמית לבחירות לפרלמנט הסורי שיתקיימו ביום ראשון הקרוב.

מדובר בצעד נדיר ותקדימי, שכן הקהילה היהודית בסוריה נעדרה מהחיים הפוליטיים במשך עשרות שנים, עוד מתקופת משטר אסד.

על פי הדיווחים, חמרה – שמתגורר בניו יורק – מנהל קמפיין גלוי ובעלוני הבחירות שהפיץ נכללים סעיפים רחבים: חיזוק הזהות הלאומית הסורית, זירוז תהליכי שיקום וצמיחה כלכלית, ביסוס דימויה של "סוריה החדשה" והגנה על מורשתה התרבותית.

במצעו גם קריאה לכינון משטר חוקתי המבוסס על עקרונות הצדק החברתי, וכן טיפוח קשרים עם בני הקהילות הסוריות המתגוררים מחוץ למדינה.

View post on X

הצהרותיו של חמרה עוררו עניין לא רק בשל תוכנן, אלא גם על רקע זהותו היהודית. משפחתו עזבה את סוריה בשנות ה-90 והתיישבה בארה"ב, לאחר שבוטל האיסור על יציאת יהודים מהמדינה. מאז נפילת משטרו של בשאר אסד ועליית ההנהגה החדשה בראשות הנשיא אחמד א-שרע, ביקרו חמרה ואביו בדמשק מספר פעמים – בין היתר בבתי הכנסת ההיסטוריים בעיר.

בימים האחרונים אף פורסם סרטון שבו חמרה תוקע בשופר בבית הכנסת אל-פראנג’ בבירה, לראשונה מזה 29 שנים, לרגל ראש השנה ויום הכיפורים. "אנחנו זקוקים לביטחון של הממשלה ולסיוע שלה כדי לשמר את המורשת היהודית", אמר בביקורו הקודם במדינה.

(צילום: מתוך X)

ועדת הבחירות הסורית ציינה לאחרונה כי המערכת הנוכחית מבקשת לייצג את "כל המרכיבים, המגזרים והזרמים של העם הסורי", ובכלל זה גם את הקהילה היהודית בדמשק – קהילה שכמעט ונעלמה עם השנים, אך ממשיכה לשאת משקל סימבולי בהיסטוריה המקומית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

