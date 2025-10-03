( צילום: מתוך X )

רבים ברשתות החברתיות הערביות הופתעו כשנודע כי הנרי חמרה, בנו של הרב יוסף חמרה – שכיהן כרב הראשי של סוריה – הגיש מועמדות רשמית לבחירות לפרלמנט הסורי שיתקיימו ביום ראשון הקרוב.

מדובר בצעד נדיר ותקדימי, שכן הקהילה היהודית בסוריה נעדרה מהחיים הפוליטיים במשך עשרות שנים, עוד מתקופת משטר אסד. על פי הדיווחים, חמרה – שמתגורר בניו יורק – מנהל קמפיין גלוי ובעלוני הבחירות שהפיץ נכללים סעיפים רחבים: חיזוק הזהות הלאומית הסורית, זירוז תהליכי שיקום וצמיחה כלכלית, ביסוס דימויה של "סוריה החדשה" והגנה על מורשתה התרבותית. במצעו גם קריאה לכינון משטר חוקתי המבוסס על עקרונות הצדק החברתי, וכן טיפוח קשרים עם בני הקהילות הסוריות המתגוררים מחוץ למדינה.

הצהרותיו של חמרה עוררו עניין לא רק בשל תוכנן, אלא גם על רקע זהותו היהודית. משפחתו עזבה את סוריה בשנות ה-90 והתיישבה בארה"ב, לאחר שבוטל האיסור על יציאת יהודים מהמדינה. מאז נפילת משטרו של בשאר אסד ועליית ההנהגה החדשה בראשות הנשיא אחמד א-שרע, ביקרו חמרה ואביו בדמשק מספר פעמים – בין היתר בבתי הכנסת ההיסטוריים בעיר.

בימים האחרונים אף פורסם סרטון שבו חמרה תוקע בשופר בבית הכנסת אל-פראנג’ בבירה, לראשונה מזה 29 שנים, לרגל ראש השנה ויום הכיפורים. "אנחנו זקוקים לביטחון של הממשלה ולסיוע שלה כדי לשמר את המורשת היהודית", אמר בביקורו הקודם במדינה.

ועדת הבחירות הסורית ציינה לאחרונה כי המערכת הנוכחית מבקשת לייצג את "כל המרכיבים, המגזרים והזרמים של העם הסורי", ובכלל זה גם את הקהילה היהודית בדמשק – קהילה שכמעט ונעלמה עם השנים, אך ממשיכה לשאת משקל סימבולי בהיסטוריה המקומית.