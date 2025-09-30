שעות לפני הגעת המשט הפרוקטיבי הפרו פלסטיני לחופי ישראל, ראש ממשלת איטליה מלוני מזהירה את המארגנים: עצרו את המשט - יסכן את יוזמת השלום יגרור אלימות. לדבריה, על מארגני המשט לעצור כעת ולקבל אחת מההצעות שהועלו להעברת הסיוע בדרכים בטוחות, שכן כל צעד אחר עלול לסכל את הסיכוי להסכם, להעצים את הסכסוך, ולפגוע דווקא באוכלוסיית עזה שלמענה, לטענת המארגנים, נועד המשט.

בפוסט שפרסמה כתבה מלוני: "עם תוכנית השלום למזרח התיכון שהציע נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נפתח סוף־סוף פתח להסכם שיסיים את המלחמה ואת סבל האוכלוסייה הפלסטינית האזרחית וייצב את האזור. איזון שברירי, שרבים ישמחו לפוצץ.

אני חוששת כי ניסיון המשט לאלץ את המצור הימי של ישראל עלול לשמש כתירוץ בדיוק לכך. משום כך, אני סבורה כי המשט צריך לעצור כעת ולקבל אחת מההצעות השונות שהוצעו להעברת הסיוע בבטחה.

כל בחירה אחרת עלולה להפוך לכלי שמטרתו למנוע שלום, ללבות את הסכסוך, ובכך לפגוע במיוחד באותה אוכלוסייה בעזה שלכאורה מבקשים להביא לה הקלה. זה הזמן לרצינות ולאחריות".

מטעם פעילי המשט נמסר: "איטליה הודיעה לנו שספינות הליווי ידרשו מהמשתתפים לשוב לחוף. פעולותיה של איטליה הן חבלה, לא הגנה, שמטרתן לשבש את המשימה. איטליה פועלת ככלי בידיה של ישראל במקום להגן על המתנדבים. המשתתפים מודעים היטב לסיכונים ולא ייסוגו מפריצת המצור".