נהגת בת 86 התהפכה ב-360 מעלות ונחתה בדיוק במקום הפנוי | צפו

תושבי לאס קונדס (Las Condes) שבצ'ילה היו עדים לאירוע תאונתי יוצא דופן, שהסתיים בדרך שאיש לא ציפה לה. הגיבורה הבלתי מעורערת של הסיפור היא אישה בת 86, שהפגינה "כישורי חנייה" שזיכו אותה מיד בתהילת רשת.

התקרית אירעה ב-11 בחודש הנוכחי. האישה המבוגרת, אשר נהגה ברכבה, איבדה לפתע שליטה על המכונית. על פי החשד, היא בטעות לחצה על דוושת הגז.

המכונית הכסופה יצאה משליטה, פגעה בעוצמה ושברה את הגדר. היא המריאה לאוויר, התהפכה סיבוב מלא של 360 מעלות, ולבסוף צנחה מגובה של כחמישה מטרים למגרש חנייה שנמצא מתחת לכביש.

הדבר המדהים באמת הוא שהרכב נחת בצורה מושלמת, והתייצב במדויק בתוך מקום החנייה הריק היחיד שהיה פנוי באותו רגע במגרש.

אחד מתושבי האזור סיפר כי שמע רעש חזק שנשמע "כמו רכבת שיורדת מהפסים". כשבחנו את המקום, גילו התושבים את הגדר השבורה, אך נדהמו לגלות שהרכב עצמו חנה "יציב מאוד, כאילו דבר לא קרה".

האישה המבוגרת לא רק שרדה את הנפילה המטלטלת, אלא אף יצאה מהרכב בעצמה, דקה בלבד לאחר הנחיתה. הנהגת הייתה ללא פגע.

כאשר הגיעו כוחות הכיבוי, הם ניסו להניח אותה על אלונקה, אך היא סירבה. היא המתינה במקום, לאחר שקיבלה כיסא גלגלים מהכבאים, עד שבני משפחתה הגיעו לאסוף אותה.

תיעוד התאונה הפך ויראלי ברשתות, וגולשים רבים התבדחו ו"שיבחו" את יכולת "החנייה המושלמת" של הנהגת בת ה-86. אחד אמר 'סבתא שלי עושה את זה כל הזמן'.