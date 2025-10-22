כיכר השבת
הכי מדויקת בעולם

נהגת בת 86 התהפכה ב-360 מעלות ונחתה בדיוק במקום הפנוי | צפו

נהגת בת 86 סיפקה הוכחה לכך שגם תאונה יכולה להסתיים ב"חנייה מושלמת": לאחר שהתהפכה 360 מעלות באוויר וצנחה מגובה של כחמישה מטרים, רכבה נחת בדיוק בתוך מקום החנייה הריק היחיד שהיה פנוי (חדשות בעולם)

1תגובות
הרכב מתהפך (צילום: רשתות חברתיות)

תושבי לאס קונדס (Las Condes) שבצ'ילה היו עדים לאירוע תאונתי יוצא דופן, שהסתיים בדרך שאיש לא ציפה לה. הגיבורה הבלתי מעורערת של הסיפור היא אישה בת 86, שהפגינה "כישורי חנייה" שזיכו אותה מיד בתהילת רשת.

התקרית אירעה ב-11 בחודש הנוכחי. האישה המבוגרת, אשר נהגה ברכבה, איבדה לפתע שליטה על המכונית. על פי החשד, היא בטעות לחצה על דוושת הגז.

המכונית הכסופה יצאה משליטה, פגעה בעוצמה ושברה את הגדר. היא המריאה לאוויר, התהפכה סיבוב מלא של 360 מעלות, ולבסוף צנחה מגובה של כחמישה מטרים למגרש חנייה שנמצא מתחת לכביש.

הדבר המדהים באמת הוא שהרכב נחת בצורה מושלמת, והתייצב במדויק בתוך מקום החנייה הריק היחיד שהיה פנוי באותו רגע במגרש.

אחד מתושבי האזור סיפר כי שמע רעש חזק שנשמע "כמו רכבת שיורדת מהפסים". כשבחנו את המקום, גילו התושבים את הגדר השבורה, אך נדהמו לגלות שהרכב עצמו חנה "יציב מאוד, כאילו דבר לא קרה".

האישה המבוגרת לא רק שרדה את הנפילה המטלטלת, אלא אף יצאה מהרכב בעצמה, דקה בלבד לאחר הנחיתה. הנהגת הייתה ללא פגע.

כאשר הגיעו כוחות הכיבוי, הם ניסו להניח אותה על אלונקה, אך היא סירבה. היא המתינה במקום, לאחר שקיבלה כיסא גלגלים מהכבאים, עד שבני משפחתה הגיעו לאסוף אותה.

תיעוד ה הפך ויראלי ברשתות, וגולשים רבים התבדחו ו"שיבחו" את יכולת "החנייה המושלמת" של הנהגת בת ה-86. אחד אמר 'סבתא שלי עושה את זה כל הזמן'.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מרבונה 86 שנה התאמנה על זה איך לא תהייה מדויקת
הצל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר