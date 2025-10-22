נשיא המדינה יצחק הרצוג, אירח היום (רביעי) את סגן נשיא ארה״ב, ג׳יי די ואנס, שהגיע לביקור מדיני חשוב בישראל.

סגן נשיא ארה״ב התקבל ע״י נשיא המדינה עם הגעתו למשכן הנשיא בירושלים. לאחר מכן, נועדו השניים ובסיום פגישתם מסרו הצהרות לתקשורת.

לאחר הביקור אמר נשיא המדינה יצחק הרצוג: ״ברוך הבא סגן הנשיא ג’יי די ואנס, לך ולרעייתך, אורחינו היקרים - עם ישראל כולו שמח מאוד על בואכם. ברמה האישית אני חייב לומר לך, כפי שאמרתי לך קודם אני מעריץ גדול של ספרך - Hillbilly Elegy, תמיד האמנתי שעלינו לקחת אחריות ולעזור לאנשים חסרי הזדמנויות, בעזרת כלים שיעניקו להם סיכוי אמיתי. סיפור חייך והאופן שבו הוא סופר בספר הזה ריגשו אותי מאוד תודה לך על כך".

עוד אמר הרצוג: "ראש הממשלה לשעבר, המנוח יצחק רבין, שאף לשלום לפני למעלה מ-30 שנה ונרצח במאבק למענו. הוא נהג לומר כי “ייסורי השלום טובים מייסורי המלחמה״. אני באמת מאמין שהעובדה שאתה כאן היא עוד לבנה בבניית עתיד של שלום ותודה לך על כך. תודה גם לנשיא טראמפ - כולנו אסירי תודה לנשיא דונלד טראמפ על עמידתו האיתנה לקידום התהליך. אנו חייבים להתקדם, עלינו להציע תקווה לאזור, לישראל, לפלסטינים, לשכנינו ולילדינו".

לסיום הוא אמר: "אנחנו מעריכים מאוד את מאמציך, וכצעד ראשון, כמובן, אנו דורשים לראות את כל החטופים שלנו שבים לקבורה מכובדת. אני יודע שאתה עומד להיפגש כעת עם משפחותיהם, ואני מודה לך על כך. נקווה שמאמציך ומאמצי הממשל, יחד עם ממשלת ישראל וכל השותפים הרלוונטיים, יניבו תוצאות מיידיות. תודה רבה, וברוך הבא לישראל״.

סגן נשיא ארה״ב ג׳יי די ואנס אמר בהצהרה המשותפת: ״אני שמח מאוד להיות כאן, נפלא לבקר בארץ הקודש. אנו נרגשים מקבלת הפנים ומהחום שלך ושל רעייתך הנפלאה. באנו לדבר על שלום, כיצד נבטיח שההסכם שהחל לפני כשבוע, יחזיק מעמד. כיצד נתקדם לשלב השני ולשלב השלישי בהצלחה".

עוד אמר סגן הנשיא: "כפי שאמר הנשיא, יהיו ייסורים בדרך, זה לא יהיה קל אך אני אופטימי מאוד, בהתבסס על שיחותיי עם חברינו הישראלים וגם עם ידידינו הערבים ממדינות המפרץ, יש סיכוי אמיתי להפוך את השלום הזה ליציב. נוכל ליצור סביבה שבה חברינו ממדינות המפרץ וחברינו הישראלים יבנו יחד מזרח תיכון טוב יותר לכולם. זהו היעד של הממשל שלנו, ואנו מאמינים שזה לטובתה של ארצות הברית, וגם לטובתם של כל מי שחיים כאן. נמשיך לעבוד על כך, יחד. תודה״.