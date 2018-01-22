קיצוץ ענק בתקציב הישיבות - ממדי הנזק נחשפים |במטרה לפקח על החזרת החטופים - סגן נשיא ארה"ב בביקור ראשון בישראל | "לוטן לא יזכה להכיר את אביו" - הלוויתו של החטוף טל חיימי התקימה היום | קרב על התודעה בדיגיטל - ביטויים כמו "שואת עזה" הפכו לפופולארים | "סופו יהיה מהיר ואכזרי" - הנשיא טראמפ באזהרה לחמאס | סוף סוף בבית - מאות יצאו לקבל את שורד השבי אבינתן אור | "אני לא אוהב אותך" - טראמפ ברגע מיוחד עם השגריר האוסטרלי | אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)
סגן נשיא ארה"ב מייק פנס הגיע הבוקר לפגישה במעון ראש הממשלה ואמר לנתניהו: "כבוד גדול הוא לי להגיע לירושלים, בירת ישראל". נתניהו: "זאת הפעם הראשונה ובה שנינו יכולים לומר את שלוש המילים: בירת ישראל, ירושלים" (פוליטי)