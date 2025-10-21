סגן הנשיא ג'יי די ואנס עושה את דרכו לעיר הקודש לאחר הביקור במפקדה האמריקנית בסמוך לקרית גת, שם מסר הצהרה בנושא עסקת החטופים והסכם הפסקת האש עם חמאס.

מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבי משטרה - ממשיכים לפעול על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.

בתוך כך, מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי הרחובות הבאים בירושלים ייחסמו כעת לתנועה, לסירוגין:

* הכניסה לעיר ירושלים מכביש 1

* ⁠מנהרת שז"ר

* ⁠שדרות בן צבי

* ⁠רחוב עזה

* ⁠רחוב אגרון

* ⁠כיכר פריז

* ⁠צומת המכס

* ⁠רחוב דוד המלך.

המשטרה מבקשת מהנהגים להישמע להנחיות השוטרים בשטח, להתעדכן בעדכוני התנועה ולנסוע בדרכים חלופיות.

עדכון לשעה 20:00 כלל הכבישים נפתחו לתנועה.

צפו בתיעוד מהכנות המשטרה לביקורו של סגן הנשיא.