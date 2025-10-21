כיכר השבת
סגן הנשיא בישראל: החלו החסימות בירושלים - ותיעוד מהכנות השוטרים

גם במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים להגעתו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, בהתאם נפרסם בירושלים מאות שוטרים כדי לאבטח את האירוע | וגם: אלו הכבישים שנחסמו כעת בירושלים (חדשות) 

(צילום: דוברות המשטרה)

סגן הנשיא ג'יי די ואנס עושה את דרכו ל לאחר הביקור במפקדה האמריקנית בסמוך לקרית גת, שם מסר הצהרה בנושא עסקת החטופים והסכם הפסקת האש עם חמאס.

מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבי משטרה - ממשיכים לפעול על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.

בתוך כך, מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי הרחובות הבאים בירושלים ייחסמו כעת לתנועה, לסירוגין:

* הכניסה לעיר ירושלים מכביש 1

* ⁠מנהרת שז"ר

* ⁠שדרות בן צבי

* ⁠רחוב עזה

* ⁠רחוב אגרון

* ⁠כיכר פריז

* ⁠צומת המכס

* ⁠רחוב דוד המלך.

המשטרה מבקשת מהנהגים להישמע להנחיות השוטרים בשטח, להתעדכן בעדכוני התנועה ולנסוע בדרכים חלופיות.

עדכון לשעה 20:00 כלל הכבישים נפתחו לתנועה.

צפו בתיעוד מהכנות המשטרה לביקורו של סגן הנשיא.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

