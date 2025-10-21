כיכר השבת
קיצוץ דרמטי לישיבות | טראמפ עולב בשגריר | תיעוד: טורנדו קטלני • צפו

קיצוץ ענק בתקציב הישיבות - ממדי הנזק נחשפים |במטרה לפקח על החזרת החטופים - סגן נשיא ארה"ב בביקור ראשון בישראל | "לוטן לא יזכה להכיר את אביו" - הלוויתו של החטוף טל חיימי התקימה היום | קרב על התודעה בדיגיטל - ביטויים כמו "שואת עזה" הפכו לפופולארים | "סופו יהיה מהיר ואכזרי" - הנשיא טראמפ באזהרה לחמאס | סוף סוף בבית - מאות יצאו לקבל את שורד השבי אבינתן אור | "אני לא אוהב אותך" - טראמפ ברגע מיוחד עם השגריר האוסטרלי | אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • קיצוץ דרמטי במאות מיליוני שקלים מתקציבי הישיבות בעקבות היעדר חוק גיוס, הישיבות הגדולות נפגעות באופן חמור והשפעתו ניכרת.
  • סגן הנשיא ג'יי די ואנס הגיע לביקור ראשון בישראל במטרה לפקח על השבת החטופים ולקדם את שלב ב' בהסכם עם , במקביל, מופעל לחץ על ישראל להמשיך את הפסקת האש המקרטעת
  • אחרי שבעבר נקבר ארון ריק, גופתו של החטוף טל חיימי ז"ל, שנפל והגן על חברו, הוחזרה לישראל וזוהתה רשמית, כשהמשפחה חווה הקלה בסגירת המעגל, לצד כאב עמוק.
  • זלזול מחפיר בזכר השואה: ביטויים כמו "ניצול שואת " זוכים לחשיפה עצומה ברשתות החברתיות, ומעוררים את זעמם של ארגוני השואה.
  • נשיא הזהיר: אם חמאס יפר את הסכם הפסקת האש, סופו יהיה מהיר, זועם ואכזרי במיוחד.
  • מאות תושבי בנימין נרגשים יצאו לצמתים ולרחובות לקבל בכבוד את שורד השבי אבינתן אור אחרי שנתיים, בשבי החמאס.
  • טראמפ יצר סנסציה פוליטית בפגישה עם השגריר האוסטרלי, כשאמר לשגריר באופן ישיר "אני לא אוהב אותך" , בצחוק ובספונטניות.

    • ● טורנדו נדיר בעוצמה מקסימלית פקד את צפון דקוטה, עם רוחות מעל 300 קמ"ש, והשאיר אחריו הרס נרחב במספר קילומטרים.

    כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

