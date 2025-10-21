היום בכיכר | הכותרות קיצוץ דרמטי לישיבות | טראמפ עולב בשגריר | תיעוד: טורנדו קטלני • צפו קיצוץ ענק בתקציב הישיבות - ממדי הנזק נחשפים |במטרה לפקח על החזרת החטופים - סגן נשיא ארה"ב בביקור ראשון בישראל | "לוטן לא יזכה להכיר את אביו" - הלוויתו של החטוף טל חיימי התקימה היום | קרב על התודעה בדיגיטל - ביטויים כמו "שואת עזה" הפכו לפופולארים | "סופו יהיה מהיר ואכזרי" - הנשיא טראמפ באזהרה לחמאס | סוף סוף בבית - מאות יצאו לקבל את שורד השבי אבינתן אור | "אני לא אוהב אותך" - טראמפ ברגע מיוחד עם השגריר האוסטרלי | אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:49