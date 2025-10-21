"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
קיצוץ דרמטי במאות מיליוני שקלים מתקציבי הישיבות בעקבות היעדר חוק גיוס, הישיבות הגדולות נפגעות באופן חמור והשפעתו ניכרת. סגן הנשיא ג'יי די ואנס הגיע לביקור ראשון בישראל במטרה לפקח על השבת החטופים ולקדם את שלב ב' בהסכם עם חמאס, במקביל, מופעל לחץ על ישראל להמשיך את הפסקת האש המקרטעת אחרי שבעבר נקבר ארון ריק, גופתו של החטוף טל חיימי ז"ל, שנפל והגן על חברו, הוחזרה לישראל וזוהתה רשמית, כשהמשפחה חווה הקלה בסגירת המעגל, לצד כאב עמוק. זלזול מחפיר בזכר השואה: ביטויים כמו "ניצול שואת עזה" זוכים לחשיפה עצומה ברשתות החברתיות, ומעוררים את זעמם של ארגוני השואה. נשיא ארה"ב טראמפ הזהיר: אם חמאס יפר את הסכם הפסקת האש, סופו יהיה מהיר, זועם ואכזרי במיוחד. מאות תושבי בנימין נרגשים יצאו לצמתים ולרחובות לקבל בכבוד את שורד השבי אבינתן אור אחרי שנתיים, בשבי החמאס. טראמפ יצר סנסציה פוליטית בפגישה עם השגריר האוסטרלי, כשאמר לשגריר באופן ישיר "אני לא אוהב אותך" , בצחוק ובספונטניות.
● טורנדו נדיר בעוצמה מקסימלית פקד את צפון דקוטה, עם רוחות מעל 300 קמ"ש, והשאיר אחריו הרס נרחב במספר קילומטרים.
כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...
