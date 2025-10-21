בודד בצמרת? הכוורת של נתניהו התפזרה תוך חודשים ספורים

פיטוריו הפומביים של צחי הנגבי מראשות המטה לביטחון לאומי הערב (שלישי) מצטרפת לגל עזיבות והתפטרויות של סביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו רק בחודשים האחרונים.

באופן לא שגרתי, ראש המל"ל צחי הנגבי עדכן את הציבור כי ראש הממשלה נתניהו עדכן אותו על כוונתו למנות מחליף. על פי הדיווח בחדשות 12, בסביבת נתניהו רמזו להנגבי שעדיף לו לפרוש, ומשלא עשה כן - נתניהו קיבל את ההחלטה לפטרו.

כמו כן, במהלך המלחמה ניצתו כמה ויכוחים בין הנגבי לבין נתניהו ושרי הממשלה. בין היתר, הנגבי התנגד למבצע מרכבות גדעון ב', עמד לצד ראשי מערכת הביטחון בעניין עסקת החטופים וקרא להימנע מתקיפה בקטאר. בנוסף, הנגבי לא הצטרף לטיסת ראש הממשלה לארה"ב בחודש הקודם, על רקע המתיחות בינו לבין נתניהו.

הנגבי מצטרף לשורת נושאי משרה ביטחוניים שחלקו על נתניהו בשנתיים האחרונות ופוטרו או התפטרו. את שר הביטחון גלנט החליף בתפקיד כ"ץ, את הרמטכ"ל הלוי החליף זמיר ואת ראש השב"כ בר החליף דוד זיני. הנגבי עצמו הוא ראש המל"ל הראשון שהגיע לתפקיד דווקא מהפוליטיקה, ולא מכהונה בתפקיד ביטחוני.

בדרך לפוליטיקה? המועמד המפתיע שיצטרף למפלגתו החדשה של בנט יוני גבאי | 21:33

כך התרוקנה הכוורת המדינית-ביטחונית של נתניהו כמעט לחלוטין:

ראש הסגל צחי ברוורמן מונה לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה

הדובר עומר דוסטרי עזב את תפקידו

מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי מונה לשגריר באיחוד האמירויות

היועץ יונתן אוריך עדיין מנוע מלעבוד איתו עקב מעורבותו בפרשת "קטאר-גייט"

השר רון דרמר, מקורבו של נתניהו, בדרך החוצה ויעזוב בתחילת החודש הבא את תפקידו.

נתניהו יידרש בקרוב לקבל שורה של החלטות על מינויים בכירים חדשים, ערב אפשרות להקדמת הבחירות שאמורות להתקיים בשנה הבאה. בינתיים, הוא החליט למנות לממלא מקום ראש המל"ל את סגנו של הנגבי - גיל רייך - עד שיבחר מינוי קבוע. אחד המועמדים הוא שלום בן חנן - לשעבר בכיר בשב"כ ומועמד קודם לראשות הארגון, שנחשב לדמות מוערכת על ידי נתניהו.

בנוסף, על פי דיווח ב-ynet, ההערכות הן שהסמכויות הנרחבות שקיבל דרמר - שכונה "שר החוץ לענייני ארה"ב", והיה אחראי גם על מגעים מדיניים עם שורת גורמים - יחולקו בין שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר לשר החוץ גדעון סער.

לייטר יקבל את "התיק האמריקני", התהליך המדיני והביטחוני מול ארה"ב, ואילו סער צפוי לקבל את היחסים האזרחיים עם ארצות הברית. עם זאת, נראה כי לפחות מבחינת נתניהו, הגורם המרכזי ביחסי החוץ עם ארה"ב יהיה לייטר.