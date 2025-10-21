כיכר השבת
דרמה בצמרת מערכת הביטחון

נתניהו הדיח את צחי הנגבי: "הודיע לי שימונה ראש מל"ל חדש במקומי"

אחרי שהתנגד לתקיפה בקטאר ולמבצע מרכבות גדעון ב', ראש המל"ל צחי הנגבי קיבל הודעה מראש הממשלה נתניהו על כך שמסיים את תפקידו. הנגבי הודיע על כך בהודעה לתקשורת וקרא לחקור את המחדלים שהובילו לטבח 7 לאוקטובר (ביטחון, בארץ)

צחי הנגבי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדיח את ראש המל"ל צחי הנגבי מתפקידו, ובקרוב ימונה לו מחליף. כך הודיע הערב (שלישי) הנגבי, בהודעה שפרסם בתקשורת. הוא קרא בהודעתו לחקור את מה שהוביל לטבח שמחת תורה.

ההדחה הדרמטית מגיעה לאחר שהנגבי לפי הדיווחים התנגד לתקיפה בקטאר, שכוונה כנגד בכירי החמאס השוהים בדוחא - תקיפה שנכשלה כאמור, וכן שהתנגד למבצע מרכבות גדעון ב'.

"ראש הממשלה נתניהו עידכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל״ל חדש", מסר הנגבי. "לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי. אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש".

הוא הוסיף: "הודיתי לראש הממשלה על הזכות שהייתה לי להיות שותף לעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל בשנים מאתגרות, על האפשרות להביע עמדה עצמאית בדיונים רגישים ועל השיח המקצועי שניהלנו גם בעת מחלוקות".

לדבריו, "המערכה הרב-זירתית שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר 2023 לא הסתיימה. לוחמינו ניצבים על המשמר בחזיתות רבות, והמשימה להשיב את כל חטופינו טרם הושלמה. עוד לא מומשה גם החובה להבטיח – באמצעים מדיניים או צבאיים – שארגוני הטרור ברצועת עזה יורחקו מהשלטון ויפורקו מנשקם ושמעזה לא יישקף עוד איום על ישראל.

"האתגרים בזירה המדינית והבין-לאומית נותרו תובעניים, ומחייבים יוזמה ישראלית ופעולה בתבונה, בנחישות ובאחריות".

ראש המל"ל המשיך וקרא לחקור את מה שהוביל לטבח בעוטף עזה: "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. את ההישגים הרבים שהושגו במערכה הצבאית והמדינית יש לשמר ולהעצים. על כולנו להישאר מחויבים וקשובים לצרכי אלה שנשאו במחיר היקר מכל יקר: המשפחות השכולות ופצועי המלחמה בגוף ובנפש".

הוא חתם: "חשוב מכל: יש לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו. עוצמתה של האחדות הישראלית התגלתה בשנתיים האחרונות במלוא עוזה בשדה הקרב, וניפצה את האשליות של אויבינו. כעת השבת האחדות בכלל רובדי העשייה הציבורית היא תנאי להבטחת נצח ישראל".

0 תגובות

1
אפס מאופס הנגבי . שבוע לפני הטבח הוא התראיין בעיתונות ואמר חמאס מורתע .
גאון גדול

