מהומה במליאה בפתח מושב החורף ( צילום: ערוץ כנסת )

מליאת הכנסת פתחה היום (שני) את מושבה הרביעי לאחר פגרת קיץ בת שלושה חודשים, בטקס רשמי בהובלת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. בטקס נשאו דברים הנשיא יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד.

במוקד התקרית עמד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שהוזמן היום לפעילות המליאה כשופט רגיל, ולא בתפקידו כנשיא העליון – החלטה של יו"ר הכנסת אוחנה שהובילה למהומה במליאה. כאשר אוחנה פנה אליו בקריאה "שופט העליון", חלק מהח"כים מהאופוזיציה עזבו את הישיבה כמחאה, ואחרים הוצאו על ידי המזכיריה. המושב נפתח בצל עניינים ביטחוניים בולטים, בהם עסקת החטופים והפסקת האש השברירית, וכן חשש לערעור הקואליציה עקב עמדות השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. בן גביר דרש כבר בפתח ישיבת סיעתו כי החוק הראשון שיועלה יהיה עונש המוות למחבלים, ואיים כי אם החוק לא יובא להצבעה תוך שלושה שבועות, עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת להצביע עם הקואליציה.

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית , ביציע האורחים במליאת הכנסת ( צילום: ארי כהן / כיכר השבת )

רה"מ בפתח מושב החורף ( צילום: ערוץ כנסת )

הנשיא הרצוג אמר בפתח דבריו: "לא מוכן לקבל חוסר כבוד בסיסי. שעם ישראל מתעסק האם הוזמן נשא בית משפט העליון, היועצת. אני אומר לך נשיא בית משפט העליון - אני מקבל אותך בברכה. אני רוצה להגיד לך סליחה"

נתניהו בנאומו ( צילום: ארי כהן / כיכר השבת )

נתניהו השיב בנאומו להרצוג: "השופט עמית הוא נשיא העליון וזו עובדה אבל גם אני ראש ממשלה ואלה שריי וזו עובדה"