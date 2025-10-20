הבחירות לכנסת צפויות להתקיים בשנה הקרובה, כאשר טרם ברור התאריך המדויק בשל המשברים הפוליטיים, אבל בקואליציה החלו להיערך לבחירות.

בין היתר בוחנים בקואליציה את הורדת אחוז החסימה, העומד היום על 3.25% (ארבעה מנדטים) וזה בין היתר על רקע הסקרים האחרונים החוזים כי בצלאל סמוטריץ' לא מצליח לעבור את אחוז החסימה, מה שיכול להוביל לבזבוז קולות בקרב מחנה הימין.

על פי הדיווח של עמית סגל ב'חדשות 12', ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, הוועדה שאמורה לדון בנושא, מקיים סבב פגישות עם מפלגות שונות בכנסת בניסיון לבדוק את עמדתם באשר להורדת אחוז החסימה.

על פי הדיווח, רוטמן נפגש גם עם יו"ר חד"ש תע"ל, ח"כ איימן עודה, ובקואליציה מעריכים כי יהיה ניתן להשיג רוב ניכר להעברת החוק להורדת אחוז החסימה.

סגל ציין כי: "מי שמתנגדת לפי שעה לחוק כזה היא ש"ס, שנהנית מ'מונופול' על הקול החרדי, ומפחדת ממפלגות חדשות שיאיימו על כך".

"בשל ההתנגדות", כך דווח: "בקואליציה מקיימים מגעים עם ש"ס כדי שיתמכו גם הם בצעד הזה, ושוקלים לקדם הסכם עודפים נרחב, כזה שטרם היה, שיסיר את דאגתם מהחוק".