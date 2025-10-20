כיכר השבת
המהלך שיציל את גנץ וסמוטריץ'

בקואליציה בוחנים את הורדת אחוז החסימה | דרעי מתנגד בשל החשש מאלי ישי

בקואליציה בוחנים את הורדת אחוז החסימה וזה על רקע הסקרים האחרונים שברובם לא מעבירים את סמוטריץ'| הערכה: דרעי יתנגד מחשש שמפלגה ספרדית חדשה תעבור את אחוז החסימה (פוליטי)

אריה דרעי ואלי ישי (צילום: צילום: מרים אלסטר, FLASH90)

הבחירות לכנסת צפויות להתקיים בשנה הקרובה, כאשר טרם ברור התאריך המדויק בשל המשברים הפוליטיים, אבל בקואליציה החלו להיערך לבחירות.

בין היתר בוחנים בקואליציה את הורדת אחוז החסימה, העומד היום על 3.25% (ארבעה מנדטים) וזה בין היתר על רקע הסקרים האחרונים החוזים כי בצלאל סמוטריץ' לא מצליח לעבור את אחוז החסימה, מה שיכול להוביל לבזבוז קולות בקרב מחנה הימין.

על פי הדיווח של עמית סגל ב'חדשות 12', ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, הוועדה שאמורה לדון בנושא, מקיים סבב פגישות עם מפלגות שונות בכנסת בניסיון לבדוק את עמדתם באשר להורדת אחוז החסימה.

על פי הדיווח, רוטמן נפגש גם עם יו"ר חד"ש תע"ל, ח"כ איימן עודה, ובקואליציה מעריכים כי יהיה ניתן להשיג רוב ניכר להעברת החוק להורדת אחוז החסימה.

סגל ציין כי: "מי שמתנגדת לפי שעה לחוק כזה היא ש"ס, שנהנית מ'מונופול' על הקול החרדי, ומפחדת ממפלגות חדשות שיאיימו על כך".

"בשל ההתנגדות", כך דווח: "בקואליציה מקיימים מגעים עם ש"ס כדי שיתמכו גם הם בצעד הזה, ושוקלים לקדם הסכם עודפים נרחב, כזה שטרם היה, שיסיר את דאגתם מהחוק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

הגיע הזמן שיהיה מפלגה חרדית חדשה או נציגים חדשים, הכי טוב שאלי ישי ירוץ בבחירות ויקבל את הרבנים שלא כל כך מתחברים לש"ס כמו הרב בצלאל וכו'
בדוייי
10
דרעי מי יצביע לך שאתה לכאורה מפקיר את בני הישיבות???? מזמן היית צריך לפרק את הקואליציה ממזמן !!!!!!
מצביע ש"ס
9
נפגש עם איימן עודה? בטח, שהערבים יעברו שוב את אחוז החסימה, את מי זה מעניין? העיקר שסמוטריץ שר האוצר הגאון והנפלא ייכנס שוב. במקום להבין שאם מישהו לא עובר את אחוז החסימה אז העם לא מספיק רוצה אותו ושילך הביתה, מורידים את הרף כדי שייכנס.. זה כמו שמורידים את הקו האדום של הכנרת כדי שנוכל לשאול עוד מים ול
שייקה
8
אולי תעלו את הרמה ...כל בחירות אותם שטויות ...
שלמה
7
שדרעי יטפל קודם בבנות שעדיין לא התקבלו לסמינר כבר מתקרבים לחודשיים בבית
קריית
6
איזה אלי ישי ?? לדרעי יש הזיות
או שהכתב בהזיות או שדרעי בהזיות
5
לדעתי אסור להוריד את אחוז החסימה, זה בעיקר יעזור לשמאל, אלי ישי לא מהווה איום כיום על שס, וגם הציונות הדתית עוברת ללא ספק את אחוז החסימה,
שייע
4
הלוואי שאלי ישי יכנס מחדש להנהיג מפלגה ספרדים חרדית. " בכל ביתי נאמן הוא"
חיים אליעזר
3
חשוב להוריד, כי גם אגודת ישראל לא מתכוונת לרוץ עוד עם צמד הבוגדים שמרדו במועצת - הסמכות העליונה הבלתי מעורערת, אייכלר ופרוש, משיקולים קטנוניים של קנאה בגור, וניסיון לרשת ג'וב השיכון, וזרקו את עולם התורה לכלבים. הם בוודאי יתפצלו, וירוצו עם או בלי דגל, והורדת אחוז החסימה יתן להם לעבור .
יוני
2
שיחד אלי ישי רצו לבד המזרוחנקים אמרו לנו להתאחד בבקשה שיתאחדו עכשיו אפשר גם להתנות את החוק הזה בהעברת חוק גיוס שמוסכם על גדולי ישראל
פלוני
1
[אינני עץניק] - גם בני תורה אשכנזים רוצים מפלגה תורנית אמיתית במקום דגה"ת שסטו מן הדרך שבשביל זה הוקם!
ישיבישער

