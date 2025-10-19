ביום דרמטי ברצועה: היום (ראשון), במהלך טקס רשמי בבית הנשיא, נכנס לתפקידו המזכיר הצבאי החדש של נשיא המדינה אלוף-משנה גיל אליה והועלה לדרגת תת-אלוף.

הטקס התקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וחברי פורום מטכ"ל. תת-אלוף גיל אליה יחליף בתפקידו את תת-אלוף נעמה רוזן גרימברג, אשר שירתה בתפקיד בשלוש השנים האחרונות. עוד השתתפו בטקס בכירי צה״ל ומערכת הביטחון ובני משפחותיהם של המזכירים הצבאיים - הנכנס והיוצאת.

תת-אלוף גיל מי שניכנס לתפקיד - ביצע שורה של תפקידי לוחמה ופיקוד בשטח ובמטה לאורך השנים. הוא התגייס בשנת 2002 ליחידת "עוקץ" בה עבר דרך ארוכה בשרשרת הפיקוד והגיע להיות מפקד היחידה, לאחר מכן עבר לפקד על היחידה המטכ"לית לאבטחת בכירים. גיל, משרת בצה"ל כבר 23 שנים ובתפקידו האחרון שירת כמפקד חטיבת המרום. גיל אליה, בן 42, נשוי ואב לארבעה ילדים, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים.

תא"ל רוזן גרימברג שירתה בשלוש השנים האחרונות כמזכירה הצבאית לנשיא. לפני כן, שירתה כקצינת המודיעין של פיקוד המרכז - כאישה הראשונה כקצינת מודיעין פיקודית. עברה שורה של תפקידי פיקוד במגוון יחידות באגף המודיעין בצה״ל, ביניהן חטיבת המחקר, יחידה 8200, פיקוד הצפון והמרכז ועוד. נעמה בת 43, תושבת מרכז הארץ, נשואה ואם לשני ילדים, בעלת תארים בהיסטוריה של המזרח התיכון.

המזכיר הצבאי בבית הנשיא הינו חוליית הקשר בין בית הנשיא ומערכת הביטחון על כל זרועותיה: הצבא, השב״כ, המוסד, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר ועוד. הוא אמון על עדכוני הנשיא בתמונת המצב הביטחונית ועל מפגשיו עם גורמי הביטחון המגיעים אל בית הנשיא ובביקוריו של הנשיא בשטח, ביחידות השונות של כל גופי הביטחון.

המזכיר הצבאי הנכנס, תא"ל גיל אליה אמר במהלך הטקס: ״שליחות חיי - היא לשרת את עם ישראל. בענווה, במסירות ובאמונה מלאה בצדקת הדרך. זו זכות גדולה להיות מזכירו הצבאי של נשיא המדינה, וזוהי שליחות שאני נושא בליבי, בצניעות ובגאווה עצומה".

והוסיף: "כבוד נשיא המדינה, תודה על שבחרת בי לתפקיד, על האמון והמסקנה שאני המתאים ביותר לעמוד לצידך בתפקיד זה ולשרת את עם ישראל. הרמטכ״ל, תודה על שאפשרת לי להתמודד, על האמון שנתת בי, ועל שנתת את בירכתך לכך שהנשיא יבחר בי לתפקיד. אני מתחייב כי אעשה כל שביכולתי להיות נכון ומתאים למעמד נשגב זה".