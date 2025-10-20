נתניהו עם גפני במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר הערב (שני) בפתח מושב החורף של הכנסת, ובנאומו ציין כי הוא מתכוון לגייס אלפי בחורי ישיבות, רק לאחר התערבותו של חבר הכנסת משה גפני, עלה נתניהו שוב לדוכן ותיקן את דבריו. במקביל בוועדת חוץ וביטחון, החליט לבטל את הדיונים השבוע על חוק הגיוס.

ראש הממשלה אמר בדבריו, כי הכנסת תעביר חוק גיוס שיגייס 10,000 בני ישיבות בתוך שנתיים וכי תקציב 2026 יועבר, וזכה לתשואות מחברי הקואליציה. נתניהו גם פנה לנציגים החרדים ואמר: "אתם שומרים על המסורת ותורת ישראל. אני בטוח שתוכלו לסייע גם בגיוס חרדים לצה״ל".

נתניהו מכריז על גיוס "בני ישיבות" - לפני שחזר בו ( צילום: ערוץ כנסת )

גפני שמע את זה וזעם, ניגש לאחד מיועציו הבכירים של נתניהו וממש צעק: ״איך ראש הממשלה אומר נגייס תלמידי ישיבה? לא מגייסים תלמידי ישיבה אלא חרדים!”.

בעקבות הלחץ של חבר הכנסת גפני, ראש הממשלה נתניהו עלה שוב ותיקן את דבריו ושינה את הטרימונלוגיה מ"גיוס בני ישיבות" ל"גיוס חרדים".

נתניהו מתקן ל"גיוס חרדים" ( צילום: ערוץ כנסת )

יצוין, כי באופן רשמי הנציגים החרדים לא נמצאים בממשלה, שממנה הם פרשו על רקע מחלוקות קשות עם נתניהו והליכוד בנוגע לחוק הגיוס.

אך למרות זאת, לנציגים החרדים יש כוח רב בממשלה, כפי שראינו הערב ובכלל - הם עדיין שולטים במספר מוקדי כוח מרכזיים.

במקביל, בשל הדיונים של הנציגים החרדים עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, במטרה להגיע למתווה מוסכם על חוק הגיוס, הדיונים שתוכננו השבוע בנושא - בוטלו. יו"ר הוועדה החדש ביסמוט, נכנס לפני זמן קצר לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא.

בהודעה הרשמית של הוועדה נכתב: "לאור העובדה כי לייעוץ המשפטי נדרש פרק זמן נוסף לגיבוש טיוטת הצעת חוק הגיוס לדיון על בסיס המסמך המסכם שהועבר, החליט יו"ר הוועדה לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב, כדי להבטיח שהשלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד. על מועדי הדיונים החדשים נודיעכם בהמשך השבוע".