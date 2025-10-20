איך ינהגו בבג"ץ? התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (שני) לבית המשפט העליון בדרישה למתן צו על תנאי כנגד שר המשפטים, יריב לוין, המורה לו לבוא ולנמק מדוע לא יפעיל את סמכותו ויפרסם ברשומות את מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון.

בתוכן העתירה נכתב כי חרף חלוף למעלה משמונה חודשים ממועד בחירתו של השופט עמית לנשיא בוועדה לבחירת שופטים והשבעתו לתפקיד, שר המשפטים נמנע עד היום מלפרסם ברשומות את דבר המינוי - כפי שמחייב אותו סעיף 22 לחוק בתי המשפט. לדבריהם: מדובר בסטייה בלתי מוסברת מפרקטיקה קבועה של עשרות שנים: לאורך כל השנים, כל מינוי של נשיא לבית המשפט העליון פורסם ברשומות בחתימת שר המשפטים המכהן.

עוד נכתב "בולט במיוחד כי לאחרונה פרסם שר המשפטים ברשומות מינויים של שופטים רבים, ובכללם את מינויו של המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג - אך הותיר את מינוי הנשיא עצמו מחוץ לפרסום.

לדברי התנועה מדובר בלא פחות "ממחדל המתמשך של שר המשפטים מפר חובה בסיסית זו, במיוחד כאשר מדובר בפעולה טכנית פשוטה שאינה דורשת משאבים או שיקול דעת מהותי".