הכנסת ה-25, שנבחרה בבחירות בנובמבר 2022 והושבעה באמצע החודש, עומדת לפתוח היום את מושב החורף האחרון של הקדנציה הנוכחית. כאשר צוות הכנסת מוביל את המהלך, ומזמין את הציבור להציץ מאחורי הקלעים בסרטון ההכנה החגיגי.

הכנסת הנוכחית סוערת ומלאת תהפוכות פוליטיות, והשאלות שעומדות על הפרק לא פשוטות: האם החוק הגיוס יעבור בסופו של דבר? האם החרדים יחזרו לממשלה? האם הכנסת תשלים את ימיה מבלי התפרקות או משברים נוספים? והאם הסכמי אברהם ימשיכו לשאת פרי במישור המדיני?

עם כל זה, לצד הפוליטיקה והדיונים החמים, נישא תפילה: שתשרה שכינה במעשי שלוחי העם, ושתתברך פעילותם למען הציבור כולו.