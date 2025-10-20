כיכר השבת
תשלים ימיה?

הכנסת ה-25 פותחת היום את מושב החורף | צפו בסרטון ההכנות החגיגי

הכנסת נכנסת למושב החורף האחרון שלה. צפו בסרטון החגיגי והצצה אל מאחורי הקלעים של ההכנות הקדחתניות (חדשות פוליטי) 

פתיחת מושב החורף כנסת 25 (צילום: מתוך החשבון הרשמי של הכנסת )

הכנסת ה-25, שנבחרה בבחירות בנובמבר 2022 והושבעה באמצע החודש, עומדת לפתוח היום את מושב החורף האחרון של הקדנציה הנוכחית. כאשר צוות הכנסת מוביל את המהלך, ומזמין את הציבור להציץ מאחורי הקלעים בסרטון ההכנה החגיגי.

הכנסת הנוכחית סוערת ומלאת תהפוכות פוליטיות, והשאלות שעומדות על הפרק לא פשוטות: האם החוק הגיוס יעבור בסופו של דבר? האם החרדים יחזרו לממשלה? האם הכנסת תשלים את ימיה מבלי התפרקות או משברים נוספים? והאם הסכמי אברהם ימשיכו לשאת פרי במישור המדיני?

עם כל זה, לצד הפוליטיקה והדיונים החמים, נישא תפילה: שתשרה שכינה במעשי שלוחי העם, ושתתברך פעילותם למען הציבור כולו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (15%)

לא (85%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר