השבוע הסוער שעבר על ישראל מאז חתימת הסכם סיום המלחמה בעזה ממשיך להשפיע על מפת המנדטים. לפי סקר “מעריב” שפורסם היום (שישי), גוש נתניהו מתחזק לארבעה מנדטים נוספים בזכות מפלגת הציונות הדתית, שעוברת את אחוז החסימה לאחר היעדרות ארוכה מהמפה הפוליטית.

מנגד, יש עתיד בראשות יאיר לפיד נחלשת משמעותית ויורדת לשבעה מנדטים בלבד, לאחר שבסקר הקודם רשמה עלייה דומה. גם מפלגת “ישר!” של גדי אייזנקוט מאבדת שני מנדטים ויורדת לשישה. בסיכום כולל, גוש נתניהו עומד כעת על 52 מנדטים, לעומת 58 בלבד לגוש האופוזיציה.

הסוגיה הציבורית הבוערת ביותר היא שאלת החנינה האפשרית לראש הממשלה. 43 אחוזים מהישראלים מתנגדים להענקת חנינה לבנימין נתניהו, בעוד 41 אחוזים תומכים. בקרב מצביעי הקואליציה נרשמת תמיכה כמעט גורפת של 81 אחוזים, בעוד 67 אחוזים ממצביעי האופוזיציה מתנגדים למהלך.

גם בנושא תוצאות המלחמה מול חמאס הציבור חלוק. 59 אחוזים מהנשאלים סבורים שישראל ניצחה, אך רובם – 46 אחוזים – מגדירים זאת כניצחון חלקי בלבד. רק 13 אחוזים רואים בכך ניצחון מלא, בעוד 35 אחוזים סבורים שישראל לא ניצחה כלל. בקרב מצביעי הקואליציה, 56 אחוזים רואים בניצחון חלקי ועוד 21 אחוזים בניצחון מלא. לעומתם, 44 אחוזים ממצביעי האופוזיציה משוכנעים שישראל לא ניצחה.

כאשר נשאלו כיצד על ישראל לפעול אם חמאס יפר את ההסכם, 45 אחוזים מהמשיבים טענו שיש לחזור ללחימה מלאה עד לחיסול הארגון. בקרב מצביעי הקואליציה שיעור זה מזנק ל־76 אחוזים. עוד 23 אחוזים סבורים שישראל צריכה להסתפק בפעולות ממוקדות בלבד, ו־26 אחוזים מעדיפים לאפשר לארצות הברית ולמדינות המתווכות להסדיר את המצב.

בתרחיש בחירות עדכני, הליכוד שומר על מעמדו עם 26 מנדטים, מפלגת “בנט 2026” מקבלת 20, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן זוכים ל־11, ישראל ביתנו לתשעה, ש”ס לשמונה, יש עתיד לשבעה, יהדות התורה לשבעה, עוצמה יהודית לשבעה, ישר! של אייזנקוט לשישה, רע”מ לחמישה, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל לחמישה וחדש־תע”ל בראשות עודה וטיבי לחמישה. הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ’ חוצה את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן עם 2.6 אחוזים ובל”ד עם 1.9 אחוזים. בחלוקת הגושים, הקואליציה עומדת על 52 מנדטים, גוש האופוזיציה הכולל את בנט, אייזנקוט והנדל עומד על 58, והמפלגות הערביות על 10 מנדטים.

הסקר נערך על ידי ד”ר מנחם לזר ממכון “לזר מחקרים” בשיתוף פאנל Panel4All, בתאריכים 15–16 באוקטובר 2025. במדגם השתתפו 502 נשאלים, יהודים וערבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4 אחוזים.