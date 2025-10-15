כיכר השבת
"אני וראש הממשלה"

נתניהו ורעייתו ביקרו את החטופים ששבו; זה מה שהם אמרו להם | תיעוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו פגשו את החטופים ששבו: אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד ואיתן מור | כעת, לשכת ראש הממשלה מעדכנת מה נאמר בפגישות (פוליטי)

(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)

ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו הגיעו אמש (שלישי) לבית החולים בילינסון ופגשו את החטופים ששבו: אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.

ראש הממשלה נתניהו אמר לשבים: "כולנו מתרגשים לראות אתכם כאן. עם ישראל חיכה לכם. המשפחות הנהדרות שלכם לא ויתרו לרגע, וגם אנחנו. המשימה עוד לא תמה - אנחנו מחויבים להחזיר גם את החללים, ולא נוותר על אף אחד".

רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו אמרה: "כמה טוב לראות אתכם. זה דבר מרגש מאין כמוהו. התפללנו, קיווינו ופעלנו כדי שתהיו כאן שוב עם המשפחות שלכם. אני וראש הממשלה לא הפסקנו לחשוב עליכם. אני מאחלת לכם בריאות איתנה, אתם גיבורים".

(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)
(צילום: אבי אוחיון / לע״מ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר