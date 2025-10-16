כיכר השבת
"עדות שאינה מהימנה"

אחרי שטען כי ליברמן ביקש לרצוח ניצב במשטרה - בית המשפט הכריע בתביעה

בית המשפט הרשיע את יוסי כמיסה, לאחר שטען שליברמן הציע לו לשלם 100 אלף דולר כדי לרצוח ניצב במשטרה | בנוסף חויוב האחרון, בפיצוים על סך 200,000 ש”ח ומאסר על תנאי למשך שישה חודשים (פוליטי, משפט)

ליברמן (צילום: באדיבות)

בית המשפט הכריע היום (חמישי) בתביעת לשון הרע שהגיש , והרשיע את יוסי כמיסה, לאחר האשמות שהפיץ נגד ח”כ אביגדור ליברמן, בטענה כי ביקש ממנו לפני שנים כי יביא לרצח של ניצב במשטרה, ובתמורה ישלם לו 100 אלף דולר.

במהלך הדיון קבע בית המשפט, כי גרסתו של כמיסה אינה מהימנה, ועדותו של ח”כ ליברמן נמצאה מהימנה. עוד נקבע כי כמיסה הפיץ ביודעין דברי שקר במהלך תקופת בחירות, ובכך פגע בהליך הדמוקרטי.

בהמשך קבע בית המשפט גזר על כמיסה פיצוי בסך 200,000 ש”ח, וכן מאסר על תנאי למשך שישה חודשים.

ח”כ אביגדור ליברמן אמר לאחר גזר הדין כי ״האמת חזקה מכל שקר. גם כשיש מי שמנסה לנהל קמפיינים של השמצות ועלילות דם, בסוף הצדק מתגלה״.

ח”כ ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו יוצגו בהליך על ידי עורכי הדין ירון קוסטליץ, אביעד שאולזון וגאיה פלג ממשרד קוסטליץ.

