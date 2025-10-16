ליברמן ( צילום: באדיבות )

בית המשפט הכריע היום (חמישי) בתביעת לשון הרע שהגיש יו"ר ישראל ביתנו, והרשיע את יוסי כמיסה, לאחר האשמות שהפיץ נגד ח”כ אביגדור ליברמן, בטענה כי ביקש ממנו לפני שנים כי יביא לרצח של ניצב במשטרה, ובתמורה ישלם לו 100 אלף דולר.