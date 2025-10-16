ימים בודדים לאחר שנשיא ארה"ב ביקר במשכן, בכנסת ציינו היום (חמישי) את יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל. בתחילה: יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה הדליק נר זיכרון לזכרם של החללים והנרצחים, בכניסת חברי הכנסת למשכן.

לאחר מכן - ברחבת הכנסת הורדו דגלי הלאום לחצי התורן, במעמד היו"ר, מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי, קצין הכנסת, ניצב יובל חן ובליווי משמר הכבוד של לוחמי משמר הכנסת. בנוסף, הונח זרים למרגלות הגלעד לזכר חללי מערכות ישראל והאנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה.

במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם בטקס האזכרה הממלכתי לזכר חללי צה"ל שנפלו במלחמת חרבות ברזל ואמר כי "במעמד המקודש הזה, במקום המקודש הזה, אני מבקש לפנות כנשיא מדינת ישראל, אליכם יקיריי - ואל כל המשפחות השכולות כולן, להרכין ראש ביראה ולומר תודה בשם מדינת ישראל".

הנשיא הוסיף: "תודה על הבנים שגידלתם - לוחמים מלאי גבורה שלא היססו כשיצאו להציל את מדינת ישראל, להכריע את האויב ולהשיב את החטופים. לוחמים שבכיסם תמונות החטופים ובליבם עוז ותעצומות. לא בכדי גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקפיד בנאומו בכנסת להודות לחיילי צה"ל ולשבח את גבורתם ואת תרומתם למהלך ההיסטורי שמתהווה. בזכות הבנות והבנים הגיבורים שלנו, בזכות המשפחות השכולות, בזכות הפצועים שהקריבו כל כך הרבה – בזכות כל אלה אנחנו כאן. לא נשכח זאת לעולם ועד".

על הימים האחרונים התבטא הרצוג: "יקירותיי ויקיריי, אין ספק שהימים הללו הם היסטוריים ומטלטלים לאין קץ, וּמְלֻוִים הן באנחת רווחה והן בכאב ובצער עמוק ביותר, כשאהובינו היקרים כל כך שבים אלינו מידי המרצחים – מי לביתם ולשיקום ומי לקבר ישראל".

על החטופים: "עם שלם נאבק שנתיים תמימות כדי להגיע לרגע הזה, ואי אפשר שלא לחוש שהנה – גם אם זה לא הסוף, אולי, בתקווה, אנחנו הולכים וקרבים אליו – בגרונות חנוקים מדמעות כאב, וגם הקלה, הנמהלות זו בזו. גם בעת הזאת, ובמיוחד בה, אנחנו זוכרים היטב: המשימה לא הושלמה! עלינו לפעול בכל דרך ובכל כלי העומדים לרשותנו, כדי שכל החללים החטופים – עד האחרון שבהם – יובאו למשפחותיהם, לנוף מולדתם, ולמנוחת עולמים".

הרצוג סיים את נאומו: "אנחנו חייבים לזכור: הסיפור שלנו – בן אלפי השנים, הוא סיפור שגדול מכל אחת ואחד מאתנו. הסיפור שלנו הוא סיפור של עם שקם כעוף החול מהגרועים שבאסונות שידעה האנושות, והצליח לקום ולהתרומם בזכות הדבקות בציוויים העתיקים: נצח ישראל לא ישקר. וכל ישראל ערבים זה בזה. כולנו, ביחד; וכשאיננו נכנעים לקיצוניים ולמחרחרי המדון בינינו, כשאנחנו בוחרים להתאחד סביב דגל ומשימה משותפת, אין משימה שלא נוכל לה".