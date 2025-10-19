כשבוע אחרי החזרת החטופים, וברקע הוויכוח הציבורי בנוגע לחידוש הלחימה בעזה, שינוי שם המלחמה, והקמת ועדת חקירה ממלכתית או ממשלתית, סקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) מציג את המפה הפוליטית כפי שנשקפת בעיני הציבור.

על פי הסקר של i24NEWS, הליכוד נשארת בראש עם 34 מנדטים, בנט 2026 במקום השני עם 17 מנדטים. ש"ס והדמוקרטים עם עשרה מנדטים כל אחד. ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים. עוצמה יהודית, ישר של איזנקוט, ומפלגת רע"ם עם 6 מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית עם 5 מנדטים, כמו גם חד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים. יש עתיד סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים. המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

עוד נשאלו המשתתפים בסקר, אם לדעתכם ישראל צריכה לחדש את המלחמה בעזה אם חמאס לא ישיב את כל החללים החטופים הנמצאים בידיו? 66% השיבו שכן, 26% השיבו שלא ו-8% השיבו שאינם יודעים.

בנוגע לשינוי שם המערכה ל"מלחמת התקומה", 36% הצביעו בעד, 52% הצביעו נגד ו-12% הצביעו שאין להם עמדה בנושא.

בנוגע להקמת ועדת חקירה לבדיקת אירועי הטבח בשמחת תורה, 51% השיבו שהם תומכים בוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט/ת בדימוס שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, 46% השיבו שהם תומכים בהקמת ועדת חקירה ממשלתית בראשות שופט/ת בדימוס שייבחר בהליך אחר, ו-3% השיבו שאין להם עמדה בנושא.