אחורה פנה? זה הצעד הבא של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בפוליטיקה

בצל הניסיון של האופוזיציה להיערך לבחירות, מי שסומן ככוכב עולה ואף נחשב כמחליפו של נתניהו, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות. כהן נפגש בשבועיים האחרונים בארבע עיניים עם יו"ר כחול לבן בני גנץ.

ההחלטה של כהן נתקבלה למרות שהצהיר לאחרונה כי כדי לחולל שינוי במדינה הוא האיש שצריך להיות ראש הממשלה.

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע לאחרונה בריאיון לפודקאסט של יסמין לוקץ' כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, כהן אף התייחס למסריו, ולעמדת משפחתו בנוגע לכניסה לחיים הפוליטיים.

כהן התייחס לממשלה שתקום לאחר השבעה לאוקטובר וטעו כי "כדי שיקרה שינוי של ממש, אני צריך להיות ראש הממשלה".

על המסרים שלו בבחירות הקרובות אמר כהן כי "המוצר שאני מנסה למכור כשתהיה מערכת בחירות פעילה, מדבר על מנהיגות לאומית שבעיקרה אחדות וביטחון".

יסמין לוקץ' שאלה אותו אז "כשיש תאריך לבחירות אתה רץ?" והוא השיב: "אני אחשוב אז אם יש מקום לרוץ".

כהן אף הוסיף וטען כי לאחר התייעצות עם בני משפחתו הוא קיבל את ברכת הדרך לכניסה לחיים הפוליטיים ו"כשיוכרז על בחירות - אחליט אם אני רץ".