ראש המוסד לשעבר מחמם מנועים: "אני צריך להיות ראש ממשלה"

מריח בחירות? ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע לאחרונה בריאיון לפודקאסט של יסמין לוקץ' כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, כהן אף התייחס למסריו, ולעמדת משפחתו בנוגע לכניסה לחיים הפוליטיים.
כהן התייחס לממשלה שתקום לאחר השבעה לאוקטובר וטעו כי "כדי שיקרה שינוי של ממש, אני צריך להיות ראש הממשלה".
על המסרים שלו בבחירות הקרובות אמר כהן כי "המוצר שאני מנסה למכור כשתהיה מערכת בחירות פעילה, מדבר על מנהיגות לאומית שבעיקרה אחדות וביטחון".
יסמין לוקץ' שאלה אותו אז "כשיש תאריך לבחירות אתה רץ?" והוא השיב: "אני אחשוב אז אם יש מקום לרוץ".
כהן אף הוסיף וטען כי לאחר התייעצות עם בני משפחתו הוא קיבל את ברכת הדרך לכניסה לחיים הפוליטיים ו"כשיוכרז על בחירות - אחליט אם אני רץ".
נזכיר כי על פי הסקר שהתפרסם ב- i24NEWS לפני מספר ימים, אילו הבחירות היו מתקיימות לאחרונה, זו הייתה תמונת המנדטים: הליכוד – 28, בנט 2026 – 19, הדמוקרטים – 13, ש"ס – 10, עוצמה יהודית – 9, ישראל ביתנו – 9, יהדות התורה – 8, הציונות הדתית – 6, המילואימניקים – 5, רע"מ – 5, יש עתיד – 4, חד"ש תע"ל – 4. מפלגות כחול לבן ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.
תרחיש נוסף נבדק בסקר – הופעתה של מפלגת ימין חדשה בראשות בכירים לשעבר במערכת הביטחון, בהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, הרמטכ"ל לשעבר דדי שמחי, תת-אלוף עופר וינטר ותא"ל במיל' אמיר אביבי. בתרחיש כזה, הליכוד נחלש ל-25 מנדטים, בנט יורד ל-17, ואילו המפלגה החדשה גורפת 13 מנדטים – על חשבון מפלגות ימין אחרות.
