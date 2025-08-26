ראש המוסד לשעבר מחמם מנועים: "אני צריך להיות ראש ממשלה"

מריח בחירות? ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע לאחרונה בריאיון לפודקאסט של יסמין לוקץ' כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, כהן אף התייחס למסריו, ולעמדת משפחתו בנוגע לכניסה לחיים הפוליטיים.

כהן התייחס לממשלה שתקום לאחר השבעה לאוקטובר וטעו כי "כדי שיקרה שינוי של ממש, אני צריך להיות ראש הממשלה".

על המסרים שלו בבחירות הקרובות אמר כהן כי "המוצר שאני מנסה למכור כשתהיה מערכת בחירות פעילה, מדבר על מנהיגות לאומית שבעיקרה אחדות וביטחון".

יסמין לוקץ' שאלה אותו אז "כשיש תאריך לבחירות אתה רץ?" והוא השיב: "אני אחשוב אז אם יש מקום לרוץ".

כהן אף הוסיף וטען כי לאחר התייעצות עם בני משפחתו הוא קיבל את ברכת הדרך לכניסה לחיים הפוליטיים ו"כשיוכרז על בחירות - אחליט אם אני רץ".