פוליטיקאי מקומי בנמיביה (מדינה בדרום-מערב אפריקה) הנושא את השם אדולף היטלר עומד בפני ניצחון סוחף בבחירות המקומיות, וצפוי לשמור על מושבו למשך חמש שנים נוספות.

אדולף היטלר אואונונה, שזכה לתשומת לב עולמית בעקבות ניצחונו הקודם ב-2020, צפוי להמשיך לכהן ברוב עצום, כך לפי ועדת הבחירות של נמיביה. הבחירות המקומיות במדינה הדרום אפריקאית, שהייתה בעבר 'מושבה גרמנית', אמורות להתקיים ב-26 בנובמבר.

אדולף היטלר אואונונה הוא חבר מועצה מקומי בן 59, והוא עומד לבחירה מחודשת במחוז אומפונדג'ה. הוא מכהן מטעם מפלגת Swapo (ארגון העם של דרום מערב אפריקה), המהווה את מפלגת השלטון במדינה. אואונונה מתגורר בנמיביה, ומחוזו נמצא בצפון המדינה. הוא נכנס לפוליטיקה לאחר שהצטרף ללוחמים נגד האפרטהייד במסגרת מפלגת סוואפו.

הישגיו כוללים ניצחון מוחץ בבחירות הקודמות של 2020, כאשר זכה במושבו ברוב של 85% מהקולות. הוא גרף אז 1,196 קולות לעומת 213 קולות ליריבו.

אואונונה נאלץ להתמודד עם שמו ה"אומלל", והוא הבהיר כי הוא אינו נאצי ואין לו כל קשר לאידיאולוגיה הנאצית הרצחנית. הוא ציין כי אביו קרא לו על שם האיש, וסביר להניח "שלא הבין למה אדולף היטלר ייצג". כילד, הוא ראה בשם "שם נורמלי לחלוטין", אך רק כשהתבגר הבין את משמעותו.

כשנשאל מדוע לא שינה את שמו המעורר חלחלה, הוא הסביר כי השם מופיע "בכל המסמכים הרשמיים" שלו, וכי "מאוחר מדי" לשנותו.

הוא ציין כי אשתו קוראת לו רק "אדולף", ובדרך כלל הוא מציג את עצמו כאדולף אואונונה.

בניגוד מוחלט לדמותו של היטלר ההיסטורי, שהיה עריץ אכזרי שחולל את מלחמת העולם השנייה ורצח שישה מיליון יהודים בשואה, הפוליטיקאי הנמיבי "לא יכול להיות שונה יותר".

הוא הבטיח כי העובדה ששמו הוא אדולף היטלר "לא אומרת שאני רוצה לשעבד כעת את אושאנה" (האזור בו הוא משרת).