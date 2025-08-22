סקר חדש של i24NEWS שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" ופורסם אמש במהדורה המרכזית, מצביע על טלטלה במערכת הפוליטית: הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומר על כוחו כמפלגה הגדולה במפה עם 28 מנדטים, מפלגת "בנט 2026" נחלשת ל-19 מנדטים, ואילו לראשונה נמדדת מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל ומקבלת חמישה מנדטים.

לפי הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, זו הייתה תמונת המנדטים: הליכוד – 28, בנט 2026 – 19, הדמוקרטים – 13, ש"ס – 10, עוצמה יהודית – 9, ישראל ביתנו – 9, יהדות התורה – 8, הציונות הדתית – 6, המילואימניקים – 5, רע"מ – 5, יש עתיד – 4, חד"ש תע"ל – 4. מפלגות כחול לבן ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

תרחיש נוסף נבדק בסקר – הופעתה של מפלגת ימין חדשה בראשות בכירים לשעבר במערכת הביטחון, בהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, הרמטכ"ל לשעבר דדי שמחי, תת-אלוף עופר וינטר ותא"ל במיל' אמיר אביבי. בתרחיש כזה, הליכוד נחלש ל-25 מנדטים, בנט יורד ל-17, ואילו המפלגה החדשה גורפת 13 מנדטים – על חשבון מפלגות ימין אחרות.

בהשוואה לסקר הקודם שנערך בעיצומו של משבר חוק הגיוס, המרוויחות העיקריות הן עוצמה יהודית שמתחזקת ב-2 מנדטים, והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שמתייצבת על 6 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי המילואימניקים נכנסים לפוליטיקה: לראשונה נמדדת מפלגתו של יועז הנדל שמקבלת 5 מנדטים, ומאותתת על קהל מצביעים חדש.

נתניהו שומר על ההובלה: בסקר ההתאמה לראשות הממשלה ראש הממשלה נתניהו שומר על יתרון משמעותי עם 47% תמיכה.

הזדמנות לחיזוק גוש הימין: מפלגת הביטחוניסטים המדוברת מביאה 13 מנדטים בתרחיש נפרד – ומעבירה שלושה מנדטים מגוש לגוש.

במקביל, מגמת היחלשות של "בנט 2026" נמשכת. במערכת הפוליטית מעריכים כי ההתמהמהות של גדי אייזנקוט באשר לשותפות עם בנט מוסיפה תחושת חוסר יציבות, והדבר יחייב את בנט לצעדים יזומים.

הסקר נערך על ידי מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, בתאריך 20 באוגוסט 2025, בקרב 542 נשאלים בני 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל. איסוף הנתונים בוצע בשיטה דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה: 4.1%± בהסתברות של 95%.