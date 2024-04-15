הקרב על ראשות העיר חיפה, הפתרון של הישיבה הנחשבת - 'שערי שמועות', כנס הכשרות שהפך לכנס שבת, העכברים בבני ברק מתחילים ללמוד, ראש הישיבה האשכנזי באמירת סליחות אצל הספרדים, הנפילה של ר' מיילך והתארים שהוענקו "לא במפתיע" לראשי ישיבת סלבודקה - והפוליטיקה מאחורי התארים (מעייריב)
מי מנצח ומי מפסיד מהתהפוכות ברחוב הישראלי? מדוע יאיר לפיד שהוביל את ההתנגדות, רוצה לפתע לחזור לבית הנשיא? מהיכן הצמיחה של בני גנץ ולמה הליכוד מדשדשת במקום? | בחברת הסקרים של שלמה פילבר מנתחים את הממצאים - והפרשנות מרתקת (פוליטי)
ביום שישי האחרון, נחשף ב'כיכר השבת' על פגישת רבני בית שמש, בה סוכם כי ימנו גורם מוסמך על כל הצדדים, שיכריע למי יש סיכויים גדולים יותר לזכות בראשות העיר מול עליזה בלוך, הרבנים אף חושבים להביא מועמד לאו דווקא חרדי | אך נראה שבתוך 'דגל' הקרב הוכרע, בשל סקר חדש אותו אנו מפרסמים לראשונה (אקטואליה)
לפי חברת הסקרים דיירקט פולס, רק עשרים אחוז מתושביה החרדים של בית שמש, מעוניינים כי עליזה בלוך תמשיך לכהן בתפקידה בראשות העיר בית שמש | נציגי הליכוד המקומיים "מאשימים" את בלוך שהיא "מכרה את העיר לחרדים", מבלי לספר לבוחרים שלהם שבעצם הם עצמם חתמו על דיל עם אותם עסקנים למינוי ראש עיר חרדי (פוליטי)
נתוני סקר שנערך דווקא בקרב מתנגדי הממשלה, מצביעי מפלגות האופוזיציה, מעלה כי אחוז התומכים בצורך בשינויים במערכת המשפט - גדל דרמטית, ובמקביל, הדור הצעיר הרבה פחות משתתף במחאה או מזדהה עם מסריה | "בתמונות מהשטח נראים הרבה כסופי שיער ואפילו סבתות. הילדים שלהם פחות משתתפים" (חדשות)