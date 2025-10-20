רדיפה פוליטית? פעילת שמאל בשם בטי גוטמן הגישה לפני כשנה וחצי תביעה נגד חבר הכנסת צבי סוכות, בטענה כי פרסם בשנת 2017 בפייסבוק סרטון שצולם על ידה במהלך הפגנות השמאל נגד מנדלבליט.

גוטמן, שאינה עוסקת בצילום או בעיתונות, טענה כי הסרטון שייך לה בזכויות יוצרים וכי הופץ ללא רשותה. סוכות טען מנגד כי מדובר בתביעה שמניעיה פוליטיים, שנועדה להלך עליו אימים ולהרתיע אותו בשל דעותיו הציבוריות, במיוחד לאור העובדה שהתביעה הוגשה שנים רבות לאחר פרסום הסרטון ורק לאחר שנבחר לכהן כח"כ.

בעקבות כשלים טכניים וטעויות של התובעת בניהול ההליך, בית המשפט דחק בתובעת להסכים לדחיית התביעה, והיא אכן הסכימה, מבלי שח"כ סוכות חויב בכל תשלום או הוצאות משפט.

את סוכות ייצג עורך הדין זיו מאור, שטען כי "מדובר בתביעה קנטרנית שנועדה להרתיע נבחר ציבור בשל פעילותו הציבורית. ההחלטה היום של בית המשפט מהווה מסר ברור נגד ניצול לרעה של מערכת המשפט".

ח"כ צבי סוכות אמר לאחר החלטת בית המשפט כי "הניסיון להשתמש במערכת המשפט ככלי פוליטי הוא פסול ומסוכן. הניסיון להלך עלי אימים באמצעות תביעות השתקה בשל דעותי הפוליטיות לא יצלח. שמח שבית המשפט דחה את התביעה שהייתה חסרת בסיס".