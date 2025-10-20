דבריו של לפיד והאיום של אוחנה | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

ערב סוער בכנסת: בשעת אחר הצהריים (שני) נפתח מושב הכנסת של החורף בנאומים סוערים של ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה.

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, הצליח להרגיז את חברי האופוזיציה, לאחר שקרא לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט ולא הנשיא, מכיוון שלטענת חברי הקואליציה, הוא לא נבחר לתפקיד בהסכמה.

בעקבות זאת, הנישא הרצוג החליט כמחאה לא לשאת את הנאום שתכנן ויו"ר האופוזיציה לפיד, בחר להשתלח ביו"ר הכנסת וקרא לו "יו"ר חצי הכנסת".

לאחר הפעם השנייה בה הוא כינה את אוחנה יו"ר חצי כנסת, אוחנה זעם והבהיר ללפיד, כי בפעם שהוא יקרא לו כך, הוא יוריד אותו מהדוכן.