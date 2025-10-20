כיכר השבת
"כבר אמרת פעמיים"

יאיר לפיד קרא לאוחנה "יו"ר חצי כנסת", שבתגובה שיגר לעברו איום | צפו

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, קרא ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה "יו"ר חצי הכנסת", לאחר הפעם השנייה, אוחנה החליט לא להבליג ושיגר לעברו איום ברור | צפו (חדשות כנסת)

דבריו של לפיד והאיום של אוחנה | צפו (צילום: ערוץ כנסת)
לפיד מבייש את אוחנה (צילום: ערוץ כנסת)

ערב סוער בכנסת: בשעת אחר הצהריים (שני) נפתח מושב הכנסת של החורף בנאומים סוערים של ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה.

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, הצליח להרגיז את חברי האופוזיציה, לאחר שקרא לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט ולא הנשיא, מכיוון שלטענת חברי הקואליציה, הוא לא נבחר לתפקיד בהסכמה.

בעקבות זאת, הנישא הרצוג החליט כמחאה לא לשאת את הנאום שתכנן ויו"ר האופוזיציה , בחר להשתלח ביו"ר הכנסת וקרא לו "יו"ר חצי הכנסת".

לאחר הפעם השנייה בה הוא כינה את אוחנה יו"ר חצי כנסת, אוחנה זעם והבהיר ללפיד, כי בפעם שהוא יקרא לו כך, הוא יוריד אותו מהדוכן.

