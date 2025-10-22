תקרית חריגה נרשמה הלילה (רביעי) בבית הלבן, לאחר שרכב התנגש בעוצמה בנקודת בידוק ביטחונית באחד השערים של הבית הלבן, כך דיווח הלילה השירות החשאי.

לפי הדיווח, אדם אחד נעצר כאשר התנגש עם רכבו בנקודת הבידוק, וכוחות גדולים של יחידת לובשי המדים של השירות החשאי הוקפצו לזירה.

דובר השירות החשאי אמר כי הרכב פגע בשער ברחובות 17 ו-E St, NW, בוושינגטון בסביבות השעה 22:37 שעון מזרח ארה"ב.

שמו של החשוד לא נמסר על ידי השירות החשאי. בשלב זה גם לא ידוע אם מדובר במעשה מכוון או בתאונת דרכים תמימה.

לפי הדיווחים, האירוע התרחש באחד השערים בצד המערבי של הבית הלבן, כוחות גדולים של משטרה הוקפצו לזירה.

"האדם נעצר מיד על ידי שוטרי מחלקת המדים של השירות החשאי של ארה"ב, והרכב נבדק על ידי השירות החשאי ומשטרת המטרופולין ואושר כבטוח", נכתב בהצהרת השירות.