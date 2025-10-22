כיכר השבת
אדם אחד נעצר

תקרית חריגה בבית הלבן | היחידה המזוינת של השירות החשאי הוקפצה

תקרית חריגה התרחשה בשעות הערב המאוחרות של ליל אמש בבית הלבן, לאחר שרכב התנגש בנקודת בידוק ביטחונית באחד משערי הכניסה של המבנה השמור בעולם | היחידה המיוחדת של השירות החשאי הוקפצה למקום (חדשות) 

הרכב שהתנגש בבית הלבן (צילום מסך מתוך סרטון)

תקרית חריגה נרשמה הלילה (רביעי) בבית הלבן, לאחר שרכב התנגש בעוצמה בנקודת בידוק ביטחונית באחד השערים של הבית הלבן, כך דיווח הלילה השירות החשאי.

לפי הדיווח, אדם אחד נעצר כאשר התנגש עם רכבו בנקודת הבידוק, וכוחות גדולים של יחידת לובשי המדים של השירות החשאי הוקפצו לזירה.

דובר השירות החשאי אמר כי הרכב פגע בשער ברחובות 17 ו-E St, NW, בוושינגטון בסביבות השעה 22:37 שעון מזרח ארה"ב. 

שמו של החשוד לא נמסר על ידי השירות החשאי. בשלב זה גם לא ידוע אם מדובר במעשה מכוון או ב תמימה.

לפי הדיווחים, האירוע התרחש באחד השערים בצד המערבי של הבית הלבן, כוחות גדולים של משטרה הוקפצו לזירה.

"האדם נעצר מיד על ידי שוטרי מחלקת המדים של השירות החשאי של ארה"ב, והרכב נבדק על ידי השירות החשאי ומשטרת המטרופולין ואושר כבטוח", נכתב בהצהרת השירות.

