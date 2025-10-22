לפחות 63 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו בתאונת דרכים קטלנית שאירעה הלילה (רביעי) בכביש הראשי שבין קמפלה, בירת אוגנדה, לעיר גולו שבצפון המדינה.

על פי הודעת המשטרה המקומית, התאונה התרחשה זמן קצר לאחר חצות וכללה ארבעה כלי רכב, בהם שני אוטובוסים שנסעו בכיוונים מנוגדים והתנגשו חזיתית לאחר ניסיון עקיפה כושל.

המשטרה מסרה כי שני הנהגים ניסו לעקוף כלי רכב אחרים באותו זמן, ובמהלך הניסיון לא הצליחו למנוע את ההתנגשות. אחד מהם ניסה לסטות כדי להימנע מהמפגש, אך במקום זאת פגע באוטובוס השני בעוצמה רבה. כתוצאה מכך נגרמה שרשרת פגיעות שבה כלי רכב נוספים איבדו שליטה, התהפכו וניזוקו קשות.

כוחות הצלה, אמבולנסים וצוותי כיבוי הוזעקו למקום ומצאו את זירת התאונה כשהיא פזורה לאורך מאות מטרים. חלק מהנוסעים נלכדו בתוך האוטובוסים המרוסקים, וחולצו רק לאחר שעות ארוכות של עבודה. תמונות שפרסמה משטרת אוגנדה ברשת "אקס" הציגו את שיירת הרכבים החרוכה ואת ממדי ההרס.

לדברי המשטרה, מדובר באחת התאונות הקטלניות ביותר שנרשמו באוגנדה בשנים האחרונות. "אחד הנהגים ניסה לסטות כדי למנוע את ההתנגשות, אך זה גרם לפגיעה חזיתית ולתאונה נוספת שגררה תגובת שרשרת של רכבים שאיבדו שליטה והתהפכו מספר פעמים", נמסר בהודעה הרשמית.

תאונות דרכים קטלניות אינן נדירות באוגנדה, מדינה שבה תשתיות התחבורה לוקות בחסר והכבישים צרים ועמוסים. המשטרה נוהגת לייחס את מרבית האירועים הקשים לנהיגה במהירות מופרזת ולעקיפות מסוכנות. גם במקרה זה, לפי ההודעה, נראה שהגורם המרכזי הוא נהיגה רשלנית.

"בעוד החקירה נמשכת, אנו מפצירים בכל הנהגים לנקוט משנה זהירות בכבישים ולהימנע מעקיפות מסוכנות – שהן אחת הסיבות העיקריות לתאונות במדינה", הוסיפה המשטרה. "כל נהג חייב להבין כי רגע של חוסר אחריות עלול להסתיים באובדן חיים רבים".