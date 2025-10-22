מומחים של האו"ם האשימו את ארה"ב בהוצאה להורג ללא משפט לאחר סדרת מתקפות של צבא ארה"ב על סירות סמים בשטח הימי של וונצואלה ובמים בינלאומיים סמוכים.

מומחים "עצמאיים" של האו"ם, אותם אלו שגינו את ישראל ברודפה אחר חמאס, אמרו כי הפעולות של ארה"ב כנגד סירות סמים בוונצואלה אינן חוקיות ומהוות "הוצאה להורג ללא משפט" שכן לטענתם אין לפעולה הצבאית הצדקה משפטית.

בחודשים האחרונים הורה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על לפחות שש מתקפות אוויריות כנגד סירות סמים בוונצואלה, מחשש שהן יגיעו להפצה באדמת ארה"ב.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רואה את מנהיגי וחברי הקרטלים במדינות הלטיניות אויבים של ארה"ב, והורה על מתקפות ממוקדות כנגד כוחות הטרור הפלילי.

המתקפות של ארה"ב מגיעות גם על רקע הוואקום בהנהגה של וונצואלה בעיניים אמריקניות, לאחר שארה"ב והמערב - כולל ישראל, אינן מכירות בניצחונו של ניקולס מדורו בבחירות לאחר זיופים חמורים שהתגלו.

ה"מומחים" מטעם האו"ם אמרו כי : "גם אם טענות כאלה היו מבוססות, השימוש בכוח קטלני במים בינלאומיים ללא בסיס משפטי ראוי מפר את חוק הים הבינלאומי ומהווה הוצאות להורג ללא משפט".

בכיר במחלקת המדינה ענה למומחי האו"ם בעילום שם כי "אלה, מה שנקרא 'מומחים', לא מכירים בעובדה שהם תומכים במנהיג לא לגיטימי, נמלט מהצדק האמריקאי, חותר תחת הביטחון האזורי שלנו ומרעיל אמריקאים".

בינתיים, ארה"ב מרכזת כוחות עצומים בסמוך למים הטריטוריאליים של וונצואלה, כולל; מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35, צוללת גרעינית וכ-6,500 חיילים, מוכנים לכל תרחיש.