בגלל מזג אוויר סוער

עלתה על סירה - ושברה את הגב: גיבורת וונצואלה נפצעה במהלך ההימלטות

זוכת פרס הנובל לשלום מריה קורינה מצ'אדו שנאלצה להימלט ממולדתה וונצואלה בסיוע אמריקני, נפצעה במהלך הימלטותה, כך דווח היום | לפי הדיווח, התקרית התרחשה בזמן שעלתה לסירה, לאחר שצו עיכוב יציאה הוצא נגדה במדינה לפני למעלה מעשור (חדשות) 

זוכת הנובל מנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו (צילום: שאטרסטוק)

מריה קורינה מצ'אדו, אשת האופוזיציה זוכת פרס הנובל לשלום נפצעה במהלך הימלטותה מוונצואלה, כך דווח היום (שני) ב'רויטרס'.

מצ'אדו נמלטה מוונצואלה למרות איסור יציאה מהארץ שהוטל עליה לפני כעשור על ידי הממשל הדיקטטורי בראשות ניקולס מדורו.

מצ'אדו, זוכת פרס הנובל שהתמודדה מול טראמפ על התואר, ניסתה להגיע לנורבגיה כדי לקבל את הפרס אך איחרה את המועד.

הדובר שלה אישר היום כי היא שברה חולייה בגב בזמן ההימלטות, בעקבות מזג אוויר סוער במיוחד שפקד את האזור.

מצ'אדו נמלטה בסירה מוונצואלה לאי קוראסאו, משם הוברחה במטוס פרטי לנורבגיה דרך ארה"ב בשבוע שעבר.

היא הצהירה כי בכוונתה לחזור לוונצואלה לאחר שהנשיא מדורו יוותר על כסאו "בדרכי שלום". אם כך אכן יקרה, מצ'אדו תוכתר ככל הנראה על ידי המערב לנשיאה הבאה של ונצואלה.

