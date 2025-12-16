מטוס נוסעים של חברת ג’טבלו נמנע בקושי מהתנגשות באוויר עם מטוס של חיל האוויר האמריקני סמוך לוונצואלה ביום שישי, באירוע שהטייס תיאר כ“שערורייתי”.

טיסה 1112 של ג’טבלו, מטוס איירבוס A320 שעשה את דרכו מניו יורק לאי הקריבי קוראסאו, הייתה כ־20 דקות לאחר ההמראה כאשר נתקלה במטוס תדלוק של חיל האוויר האמריקני. על פי דיווח רשת Aviation Safety Network, מטוס התדלוק טס ישירות אל נתיב הטיסה של מטוס הנוסעים, מה שאילץ את הצוות לבצע פעולת התחמקות כדי לשמור על מרחק בטיחות.

בהקלטה של הקשר האווירי, נשמע טייס ג’טבלו כשהוא מביע זעם על התקרית, ומציין כי במטוס הצבאי לא פעל משדר זיהוי אלקטרוני, המכונה טרנספונדר, שמאפשר לפקחי הטיסה לעקוב אחר כלי טיס במכ״ם. ללא טרנספונדר פעיל, המטוס אינו מזוהה בצורה תקינה על מסכי הבקרה.

“הם עברו ישירות בנתיב הטיסה שלנו”, אמר הטייס. “אין להם טרנספונדר פעיל, זה פשוט שערורייתי”. לדבריו, מדובר במטוס צבאי שחצה את דרכם במרחק של כשני עד שלושה מיילים בלבד.

הטייס הוסיף כי זיהה את כלי הטיס כמטוס תדלוק אווירי של חיל האוויר האמריקני, שטס באותו הגובה שבו הייתה טיסת ג’טבלו. “נאלצנו לעצור את הטיפוס ואפילו להנמיך כדי להימנע מפגיעה”, אמר.

פקח הטיסה אישר בהקלטה כי גם הוא לא זיהה את המטוס הצבאי על גבי המכ״ם. “אין לי שום דבר על המסך… אתה צודק לגמרי”, אמר הפקח.

לפי הדיווח, לאחר האירוע נכנס מטוס חיל האוויר למרחב האווירי של ונצואלה. התקרית התרחשה על רקע תגבור משמעותי של הנוכחות הצבאית האמריקנית בדרום הקריביים, כחלק מהלחץ שמפעיל ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד שלטונו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו.

בפיקוד הדרום של צבא ארצות הברית מסרו כי הם מודעים לדיווחים על האירוע ובוחנים את הנסיבות. “אנו מודעים לפרסומים האחרונים בנוגע לפעילות כלי טיס צבאיים אמריקניים בקריביים ובודקים את הנושא”, מסר קולונל עמנואל ל’ אורטיז, ראש תחום הדוברות של פיקוד הדרום. לדבריו, צוותי האוויר הצבאיים פועלים על פי נהלים קבועים ודרישות המרחב האווירי, והבטיחות עומדת תמיד בראש סדר העדיפויות.

בחודש שעבר פרסם מנהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית אזהרה לחברות התעופה בדבר “מצב שעלול להיות מסוכן” בטיסות סמוך לוונצואלה, על רקע עלייה בפעילות הצבאית והחמרה במצב הביטחוני.